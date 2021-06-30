شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب: 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عصام عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم تأسيس جبهة الإنقاذ فى مواجهة عصابة جماعة الإخوان الإرهابية، عندما أصدر محمد مرسى إعلانه الدستورى الذى كان يلاحق أى معارضه لقرارته، وكان هذا بنص صريح للإعلان، مضيفا أنه لأول مرة تاريخيا يصدر إعلان دستورى غاشم يرفض أن يعارضه أى مواطن أو سياسى أو حزب، ويلاحق من يعارض الرئيس فى أى قرار للمحاكمة، فكانت هذه انطلاقة لجبهة الإنقاذ.

وأضاف علاء عصام: "كان هناك بعض الأحزاب فى جبهة الإنقاذ كان كل تصورها أنهم سيرفضون الإعلان الدستورى، ولكن شباب جبهة الإنقاذ أعلنوا منذ تأسيسهم معارضة للرئيس الإخوانى محمد مرسى وللإعلان الدستورى لإسقاط محمد مرسى من الحكم، أحزاب جبهة الإنقاذ رفضت المشاركة فى الانتخابات البرلمانية مع جماعة الإخوان البرلمانية ولكن هناك سياسى وثلاث أحزاب كانوا يقولون أنه لابد أن يكون هناك مشاركة حتى ولو كنا نعارضهم، ووقف شباب جبهة الانقاذ أمام مكتب حزب الوفد يهتفون يسقط محمد مرسى تسقط جماعة الإخوان، وبعد ذلك ظهر شباب حركة تمرد وهم المكون السياسى الحقيقى الذى أعلن بشكل واضح من اليوم الأول إسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، وأن يكون هناك رئيس من المحكمة الدستورية، انضم شباب الجبهة لحركة تمرد".

وذكر النائب علاء عصام أن 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة وانحاز لها الرئيس السيسى وأصبح لها زعيم شعبى، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو كان لها قيادة شعبية ممثلة فى حركة تمرد، وأن الرئيس السيسى تدخل لحماية الشعب ولم يتدخل كسياسى، وعندما نجحت الثورة كل مكونات الشعب اختار الرئيس السيسى زعيما ملهما للثورة الشعبية ونحن الآن نعيش فى إنجازات ثورة 30 يونيو.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت من قبل عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن تناقش الغرفة ذكريات قيام الثورة وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة المصرية وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ويشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق و محمد منصور الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والنائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي إحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب .