شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي توسع استخدام أنظمة EDE للكشف عن الإصابة بـ«كوفيد-19» ابتداء من 28 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - «الخليج»

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توسيع نطاق المناطق والأماكن التي يجرى بها تطبيق استخدام أنظمة EDE للكشف عن احتمال الإصابة بـ«كوفيد-19»، وذلك بعد مراجعة نتائج الفترة التجريبية لاستخدام الأنظمة، واعتماد دائرة الصحة-أبوظبي لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بالفيروس.

ويأتي القرار تعزيزاً للإجراءات الوقائية باستخدام أحدث التقنيات، وللحد من انتشار الفيروس من خلال إنشاء مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية.

ووفقاً للقرار، ستستخدم أنظمة EDE للكشف عن «كوفيد-19» ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 28 حزيران / يونيو الجاري في مراكز التسوق، وضمن فحوصات المناطق السكنية، وعند منافذ الإمارة البرية والجوية.

وأوضحت اللجنة أنه في حال أظهرت أنظمة EDE للمسح احتمال الإصابة بـ«كوفيد-19»، فلن يسمح للشخص بالدخول ويتعين اتباع البرتوكول المعتمد وإجراء فحص مسحة الأنف خلال 24 ساعة.

وكانت دائرة الصحة-أبوظبي أعلنت عن اعتمادها لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بـ«كوفيد-19»، وذلك بناءً على نتائج الفترة التجريبية للاستخدام الذي يجري حالياً في مناطق الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاط محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح.

وأظهرت نتائج الفترة التجريبية فعالية عالية لأنظمة EDE، إذ خضع أكثر من 20 ألف شخص للفحص بهذا الجهاز. وحقق الجهاز 93.5% في نسبة حساسية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص المصابين، و83% في نسبة نوعية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص غير المصابين.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة: «اعتمدت أبوظبي إستراتيجية متكاملة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ترتكز على زيادة الفحص والدخول الآمن بالإضافة إلى التطعيم واستمرار الإجراءات الاحترازية».

ويأتي استخدام أجهزة EDE ضمن هذه الإستراتيجية، كما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تسخير التكنولوجيا الحديثة لابتكار حلول تحول التحديات إلى فرص. ويسعدنا أن نضيف هذه الأنظمة التي صُنعت في أبوظبي إلى الوسائل المعتمدة لاكتشاف الإصابة بفيروس «كوفيد-19» وأن تكون خياراً جديداً إلى جانب فحصي مسحة الأنف والليزر، خاصة وأنها تضيف طبقة احترازية جديدة لإنشاء مناطق آمنة.

وتتمتع أنظمة المسح، التي طورها معهد أبحاث EDE أبوظبي التابع للشركة العالمية القابضة، بمزايا تقنية تسمح باكتشاف احتمال الإصابة بفيروس «كوفيد-19» من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) للفيروس في جسم الشخص، وبالتالي توفر نتائج فورية عن طريق مسح الأشخاص المحتمل إصابتهم عن بُعد دون تصوير أو تسجيل.