ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية

ابوظبي - سيف اليزيد - يعود دونالد ترامب إلى أوهايو السبت حيث يخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض دعما لمرشح جمهوري للكونجرس، قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.

والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي والذي يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبا في الترشح لانتخابات 2024 لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.

وأدلى بخطابين كبيرين منذ مغادرته واشنطن في يناير، اتسم احدهما بنبرة انتقامية في كارولاينا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر كرر فيه عدم اعترافه بهزيمته الانتخابية في 2020 أمام جو بايدن.

كما خاطب ترامب المؤتمر السنوي لعموم المحافظين في فبراير، والذي لم يشبه الأجواء الحماسية التي طبعت فعاليته الشهيرة في أماكن مفتوحة.

ويحضر ترامب التجمع المتوقع أن يكون صاخبا ويُنظم في مركز للمعارض في ولينغتون بولاية أوهايو، دعما للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاوني ترامب السابقين

وأشار بشكل خاص إلى استعداده لمساعدة مرشحين مؤيدين لحركته "لنعيد العظمة لأميركا".

وترامب البالغ 75 عاما، لم يظهر كثيرا أمام وسائل الإعلام منذ مغادرته مهامه بعد ثلاثة أسابيع على اقتحام دام للكابيتول في 6 يناير.

وتقول لجنة العمل السياسي "انقذوا اميركا" التابعة لترامب إن التجمع في أوهايو يمثل انطلاقة لتجمعات عديدة للرئيس السابق "دعما لمرشحين وقضايا تعزز أجندة 'لنعد العظمة لأميركا' ولإنجازات إدارة الرئيس ترامب".

قال ترامب إنه يتوقع "حشودا ضخمة" في ولينغتون لفعالية الساعة السابعة مساء (23,00 ت غ)، وبعض المؤيدين المتشددين ينتظرون في خيم منذ أيام للحصول على مقاعد في الصفوف الأمامية.

وكتب بالخط العريض "لنعد العظمة لأميركا، مجددا!". وطالما كانت أوهايو إحدى أهم الولايات المتأرجحة في القرن الماضي. ولا يزال ترامب يحظى بشعبية واسعة لدى الناخبين الجمهوريين.

هذا الأسبوع أعلنت لجنة العمل السياسي لترامب إنه سيترأس تجمعا كبيرا، يتخلله إطلاق الأسهم النارية، في سراسوتا بولاية فلوريدا في الثالث من يوليو، قبل يوم على العيد الوطني.

يدخل ترامب أيضا المجال العام الأربعاء القادم مع زيارة إلى الحدود الأميركية مع المكسيك حيث سيهاجم إدارة بايدن ولا سيما بخصوص سياستها حول الهجرة.