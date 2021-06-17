شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تؤكد أهمية دعم الصناعة.. السجينى: ما يحدث ببورسعيد يستحق الإشادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى يزور محافظة بورسعيد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي أهمية دعم الصناعة الوطنية في كل المحافظات علي غرار ما يحدث في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمحافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية على الجهود التي يقومون بها، لاسيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

وقال السجيني، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربة المنطقة الصناعية في المحافظة فريدة، مشددا على ضرورة تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمصنع إنتاج إطارات السيارات، والذى وصلت استثماراته لنحو 3 مليارات جنيه مرحلة أولى.

وقال السجيني: المصنع صناعة وطنية مشرفة، مطالبا بأهمية تقديم كامل الدعم من أجهزة الدولة لمثل هذه المشروعات.

من جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المصنع يدعو للفخر، مشيرا إلى أنه الوحيد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بهذه الكفاءة.

وأكد أهمية تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات الكبرى لما لها من تأثير إيجابي كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وأهمية دعم الصناعة الوطنية.