الجروان يلتقي رئيسي الوزراء والبرلمان ووزير الخارجية في ساحل العاج

ابوظبي - سيف اليزيد - أبيدجان (وام)

التقى معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، كلاً على حدة، باتريك أتشي رئيس وزراء ساحل العاج، وأمادو سوماهورو رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان» وكانديا كمارا وزيرة الخارجية.

واستعرض الجروان، خلال اللقاءات، آخر مستجدات العمل في المجلس العالمي للتسامح والسلام، وجهوده المتنوعة على الصعيد البرلماني والثقافي والتربوي والتعليمي في رفع ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وأشاد أتشي بجهود المجلس، مؤكداً دعم بلاده لتوجهاته في تعزيز القيم الإنسانية، وزرع ثقافة التسامح والسلام.

وخلال لقائه أمادو سوماهورو في مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة أبيدجان، وقع الجروان مذكرة تفاهم وعمل مشترك مع رئيس الجمعية، بهدف تعزيز التعاون البرلماني في مجالات التسامح والسلام في القارة الأفريقية والعالم.

وبموجب الاتفاقية، تسمي الجمعية العمومية بساحل العاج عضواً ممثلاً لها في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وأكد سوماهورو دعمه ودعم برلمان بلاده لتوجهات المجلس العالمي للتسامح والسلام، في تعزيز التسامح وقيم المحبة والعيش المشترك، وتطلعه لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي.

وأشادت كانديا كمارا وزيرة خارجية ساحل العاج خلال اللقاء مع وفد المجلس بدوره في حشد وتوحيد كافة الجهود لدعم مساعي السلام والتسامح حول العالم، وأكدت دعم بلادها لجهود المجلس في هذا المجال.

وأشاد الجروان بدعم القيادة والحكومة بساحل العاج لتوجهات التسامح والسلام، مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع جمهورية ساحل العاج.