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تعرف على التشكيلة المثالية للدوري الإسباني

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-25 | 18:05

تعرف على التشكيلة المثالية للدوري الإسباني

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هيمن لاعبو فريق أتلتيكو مدريد بطل لكرة القدم، على التشكيلة المثالية للموسم (2020-2021) لـ"اليغا" المحلية.
وانتزع أتلتيكو مدريد لقب بطل "لا ليغا" هذا الموسم، من قطبي الكرة الإسبانية وبرشلونة اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليتوج "الروخي بلانكوس" باللقب للمرة 11 في تاريخه، والأولى منذ عام 2014.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن التشكيلة المثالية للدوري هذا الموسم، ضمت 4 لاعبين من أتلتيكو مدريد.

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الإسباني للموسم (2020-2021) كالتالي:

لحراسة المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

لخط الدفاع: خافي جالان (هويسكا) - ستيفان سافيتش (أتلتيكو مدريد) - جيوليس كوندي (إشبيلية) - كيران تريبير (أتلتيكو مدريد).

لخط الوسط: أنطوان غريزمان () - ماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد) - كاسيميرو (ريال مدريد) - جيرارد مورينو (فياريال).


لخط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد) - ليونيل (برشلونة).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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