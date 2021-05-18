شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عقد.. ولاية أمريكية تُدخل الرمي بالرصاص ضمن أساليب الإعدام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدخلت ولاية ساوث كارولينا الرمي بالرصاص، ضمن أساليب الإعدام في الولاية الأمريكية وسط نقص في أدوية الحقن القاتلة.

وقال الحاكم الجمهورى هنرى ماكماستر يوم الاثنين: "في عطلة نهاية الأسبوع وقعت تشريعا ليصبح قانونا يسمح للولاية بتنفيذ حكم بالإعدام".

وكان مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد قد صوتا الاسبوع الماضي، على مشروع القانون الذي سيطلب من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، أن يختاروا الموت إما رميا بالرصاص أو الكرسي الكهربائي إذا لم تكن ادوية الحقن متوفرة.

يشار إلى أن ولاية ساوث كارولينا لم تعدم أي سجين منذ عقد، بعد أن اضطرت إلى تأجيل تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام، بسبب نقص أدوية الحقن القاتلة في جميع أنحاء البلاد.

وفي فبراير، أصبحت ولاية فرجينيا أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة توقف تنفيذ أحكام الإعدام، فيما تتراجع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغير الرأي العام، فضلا عن الصعوبات المتزايدة في الحصول على المواد اللازمة للحقن القاتلة.