شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انفجار مدرسة أفغانستان إلى 68 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع أمام مدرسة في العاصمة الأفغانية إلى 68 شخصاً، ولا زال الأطباء يبذلون جهوداً مضنية لتوفير الرعاية الطبية لما يفوق 160 مصاباً.

وقال مسؤولون أفغان: إن معظم القتلى من الطالبات، ولا تزال بعض العائلات تبحث في المستشفيات عن أولادهم المفقودين.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس السبت حركة طالبان بتنفيذ الهجوم، لكنّ متحدثا باسم الحركة نفى أي دور لطالبان وقال: إن الحركة تندد بأي هجمات على المدنيين الأفغان.

وحمّلت عائلات الضحايا المسؤولية للحكومة الأفغانية والقوى الغربية لفشلها في وضع حد للعنف والحرب.