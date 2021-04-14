رئيس بنين باتريس تالون يفوز بولاية رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - لومي - (د ب أ):

فاز الرئيس الحالي لدولة بنين، باتريس تالون، بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 86.2% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، وفقا للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء الثلاثاء.

وجاء في المركز الثاني منافسه الحسن سومانو من حزب "القوى الكاورية لبنين ناشئة" بنسبة 11.3%، ثم زعيم حزب الديمقراطيين الذي تم تشكيله مؤخرا، كورنتين كوهوي بحصوله على 2.4% من الأصوات.

ويتولى تالون، وهو رجل أعمال سابق، السلطة منذ عام 2016. ويواجه اتهامات بقمع المعارضة.

وبحسب معهد الدراسات الأمنية ، فقد اعتُقل ما لا يقل عن خمس شخصيات معارضة في ظل حكمه.

ويجب أن تؤكد المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات في غضون 10 أيام.​