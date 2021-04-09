الكوكب يبحث عن تأكيد صحوته والراسينغ يطمح إلى الالتحاق بالفرق الخمسة الأولى

جدة - عبدالحي حسين - تفتتح، اليوم الجمعة، مباريات الجولة 17 من القسم الاحترافي الثاني بإجراء مباراتين، إذ يستقبل جمعية سلا نظيره الكوكب المراكشي، فيما يرحل رجاء بني ملال لمواجهة الراسينغ البيضاوي.

ويبحث الكوكب عن تأكيد صحوته بعد الفوز على شباب أطلس خنيفرة بثلاثية في الجولة السابقة، عندما يواجه جمعية سلا، إذ يسعى الدميعي إلى تحقيق انتصاره الأول رفقة فارس النخيل خارج المدينة الحمراء، وقيادته لكسب ثلاثة نقاط ستكون في غاية من الأهمية، للابتعاد أكثر عن الرتب الأخيرة، المؤدية إلى الهواة.

ويغيب عن الكوكب في هذه المباراة سبعة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من بقرعاش، وبوغيمة، والسعيدي وند لحسن بداعي الإصابة، ولكحل، وبوشتة، والغناوي لعدم تأهيلهم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب الديون العالقة في ذمة الفريق المراكشي.

وفي الجهة المقابلة، يطمح جمعية سلا إلى العودة إلى سكة الانتصارات، بعد التعادل في الجولة السابقة مع وداد تمارة بهدف لمثله، إذ سيمكن الفوز السلاويين من الصعود إلى المركز السادس، مؤقتا، في انتظار إجراء المباريات السابقة.

ويحتل الكوكب المراكشي الرتبة 13 برصيد 16 نقطة، فيما يوجد جمعية سلا في المركز التاسع بـ21 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يستقبل الراسينغ البيضاوي نظيره رجاء بني ملال، بحثا عن الفوز الغائب عنه في أربع جولات سابقة، بعد الخسارة أمام كل من أولمبيك الدشيرة، وسطاد المغربي، والتعادل أمام أولمبيك خريبكة، والاتحاد البيضاوي.

ويمكن الفوز الراسينغ من الالتحاق بصفوف فرق المقدمة، إذ سيرتقي الفريق إلى الرتبة الخامسة، مؤقتا، في انتظار إجراء باقي المباريات.

ويطمح رجاء بني ملال إلي العودة بالنقاط الثلاث من الدارالبيضاء، لمواصلة نتائجه الإيجابية، التي أبعدته من الرتب الأخيرة، إذ يبحث الملاليون عن الفوز للصعود إلى وسط الترتيب، بفارق مريح نسبيا عن الفرق المحتلة للأربعة مراكز الأخيرة.

ويوجد الراسينغ البيضاوي في المركز الثامن بـ21 نقطة، فيما يحتل رجاء بني ملال الرتبة 11 بعشرين نقطة.