الانتهاء من تطعيم 1983 مواطنًا بلقاح كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور كمال سلامة، مدير معهد القلب والجهاز الهضمي ومدير مركز التطعيم بلقاح كورونا في دمياط، إن أعداد المتلقين للتطعيمات المضادة لفيروس كورونا ارتفعت لـ1983 مواطنًا.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن التطعيمات التي جرى الانتهاء منها، مساء اليوم الأربعاء، بلغت 6 جرعات، موضحًا أنها تضمنت حالتي تطعيم بلقاح استرازينكا، وحالتي سينوفارم، فضلًا عن حالتي سينو جرعة أولى.

وأوضح مدير المركز، أنه جرى بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات، وكذا تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.