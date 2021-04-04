انت الان تتابع خبر محافظ بغداد: لقاح كورونا سيكون متوفرا للمواطنين بالمنافذ الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا بان لقاحات فايروس كورونا ستكون متوفرة للمواطنين في المنافذ الطبية خلال الايام القادمة.

وقال العطا في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" ان الخطة المقبلة للوقاية من جائحة كورونا تتضمن تكثيف الجهد التنظيمي من القائمين على التلقيح.



مضيفا ان المحافظة اجرت جولة ميدانية مع دائرة صحة الرصافة للاطلاع على موقف التلقيح.

وأشار إلى أن "المواطن مخير بأخذ احد اللقاحين، امــــا ســــينوفارم الصينــــي، او أســــترازينيكا البريطانــــي،

بينمــــا ســــيصل قريبا لقــــاح فايزر الأميركــــي، وبالتالي فســــتكون جميعها متوفرة له.

مشــــددا على "ضــــرورة الالتزام بالشــــروط الوقائية من الجائحة وهي التباعد الجسدي، وعدم الاختلاط، والتعقيم".



كاشفا عن وجود 660 منفذاً تلقيحياً في البلاد بينها 60 منفذا في الرصافة.

من جانبه اوضح مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي في رده على رسائل وردت من ملقحين عن تغيير موعد الجرعة الثانية لهم من شهر الى ثلاثة اشهر ومدى تأثيرها في صحتهم بأن موعد الجرعة الثانية يعتمد على الكمية المتوفرة أو سعة المراكز وبالتالي يتم تحديدها بين شهر الى ثلاثة اشهر.

مؤكدا ان منظمات الصحة الدولية والاوربية ما زالت تؤكد ان اللقاح بجرعتين، بينهما اربعة اسابيع الى ثلاثة اشهر.