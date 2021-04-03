إيران ترفض رفع العقوبات خطوة بخطوة

أفادت محطة برس تي في الإيرانية الرسمية، السبت، أن الحكومة الإيرانية تريد من الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، وترفض أي تخفيف «خطوة بخطوة» للقيود. حيث قال البلدان إنهما سيعقدان محادثات غير مباشرة في فيينا، ابتداء من الأسبوع المقبل، في إطار مفاوضات أوسع لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن التركيز سيكون على «الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال» لتلك الاتفاقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: إن طهران تعارض أي تخفيف تدريجي للعقوبات. وصرح خطيب زاده لـ«برس تي في» بأنه «لم يتم النظر في أي خطة خطوة بخطوة». السياسة الحاسمة الإيرانية هي رفع جميع العقوبات الأمريكية. وتهدف المحادثات في العاصمة النمساوية إلى التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين، بحسب مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي منسق الصفقة. وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران، مما دفع طهران لخرق بعض القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.



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