المباشرة باعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا في البصرة

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اليوم كان هو موعد الجرعة الثانية للتلقيح بلقاح سينوفارم للكوادرالطبية حيث تلقى عدد من افراد الطواقم الصحية التطعيم".

واكدت إنه "تم خلال التلقيح بالجرعة الاولى والثانية متابعة الإجراءات الوقائية والتوعية الصحية، من حيث الاستمرار بارتداء الكمامة و التعقيم".

