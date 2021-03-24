خلية النحل.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة الموافق 24 مارس.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان.

وأضاف أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء وحتى غروب المشهد في الثالثة من صباح اليوم التالي، وصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب أو نظارة معظمة.

وأشار تادرس، إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

يذكر أن شهر مارس الحالي، يشهد 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 مارس، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 مارس باكتمال القمر، ويعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي.