اخبار العالم

السفير فهمى فايد أمينا عاما للمجلس القومى لحقوق الإنسان 'السفير فهمى فايد أمينا عاما للمجلس القومى لحقوق الإنسان'
حالتان يلزم القانون فيهما بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين.. اعرف التفاصيل
حالتان يلزم القانون فيهما بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين.. اعرف التفاصيل...
هل سرقة الـ"واى فاى" تُبطل الصيام.. وما هى عقوبتها؟ نقلا عن برلمانى
هل سرقة الـ"واى فاى" تُبطل الصيام.. وما هى عقوبتها؟ نقلا عن برلمانى...
أمين عام الناتو يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا سنوات
أمين عام الناتو يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا سنوات 'أمين عام الناتو يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا سنوات'
موائد رحمن وجلسات ذكر.. "الخليج 365" يرصد أجواء رمضان بمسجد عبدالرحيم القناوي - فيديو
موائد رحمن وجلسات ذكر.. "الخليج 365" يرصد أجواء رمضان بمسجد عبدالرحيم القناوي - فيديو...