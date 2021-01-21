تراند اليوم : نتائج البكالوريا2020 .. moed gov sy 2020 نتائج البكلوريا في سوريا ٢٠٢٠ عبر وزارة التربية في سوريا نتائج البكالوريا حسب الاسم

نتائج البكالوريا2020 .. moed gov sy 2020 نتائج البكلوريا في سوريا ٢٠٢٠ عبر وزارة التربية في سوريا نتائج البكالوريا حسب الاسم وزارة التربية في سوريا نتائج البكالوريا حسب الاسم ، وأعلنت وزارة التربية السورية عن رابط نتائج البكالوريا 2020 في سوريا ، بعد إعلانها عن الموعد الرسمي لصدور النتائج، والتي خصصت موقعها الالكتروني.

وأكد معاون وزير التربية والتعليم السورية درام الطباع أن إعلان نتائج الشهادة الثانوية "البكالوريا" دورة 2020 ستصدر قبل نتائج شهادة التعليم الأساسي وعمليات التنتيج إلى الحاسب سارية.

ونفى الطباع أن يتم إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة اليوم الخميس، مؤكداً أن النتائج ستعلن عند الانتهاء من تصحيحها.

ورجح الطباع أن يتم إصدار النتائج نهاية الشهر الحالي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب والكنيه واسم المدرسة.

وأوضح الطباع خلال تصريحات صحفية لقناة التربوية السورية أن تصحيح المواد للصف التاسع لم ينتهي بعد ، وسيتم إعلان النتائج بعد العيد.

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رابط وزارة التربية والتعليم السورية نتائج البكالوريا والتاسع 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

علوم للجميع نتائج البكالوريا والتاسع من خلال ( الرابط التالي ) .

مدمن سوري نتائج التاسع من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج البكالوريا 2020 علمي - أدبي من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج البكالوريا 2020 تجاري - شرعي من خلال ( الرابط التالي ) .

الثانوية المهنية الزراعية من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج التاسع 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com