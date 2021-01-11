تراند اليوم : تنسيق معهد فنى صحى ،، تنسيق معهد فني صحي 2020 وشروط الالتحاق به

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الاقسام المتاحة لشعبة علمى علوم فى معهد فنى صحى ,الاقسام المتاحة لشعبة علمى رياضه فى معهد فنى صحى

فني معامل صحية

فني أشعة

فني تمريض

فني صناعة الأسنان

فني الطوارئ والحالات الحرجة

فني الأورام والجراحات

شروط الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى

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1 - ان يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية التالية وان تكون اللغة الأجنبية الأولى هى اللغة الإنجليزية : -

أ- الثانوية العامة القسم العلمى (كيمياء – فيزياء- أحياء) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها وذلك للالتحاق بشعب:المعاونين الصحيين (ذكور فقط) ، فنيي المعامل ، فنيى الأشعة ، فنيى صناعة الأسنان ، فنيى التمريض ، فنيى الرعاية الطبية العاجلة (ذكور فقط) ، فنيى تسجيل طبى وإحصاء ، فنيى تمريض نفسى وصحة نفسية، فنيى تمريض الاورام والجراحات ، فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجة.

ب- الثانوية العامة علمى رياضة (كيمياء – فيزياء – رياضة 2) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها، وذلك للالتحاق بشعبتي فنى التسجيل الطبى والإحصاء ، وفنيى صيانة الأجهزة الطبية

ج- الثانوية التجارية شعبه عامة نظام الثلاث سنوات للالتحاق بشعبة فنيى تسجيل طبى وإحصاء

د- الثانوية الفنية للتمريض: للالتحاق بشعبة فنيى التمريض وشعبة تمريض نفسى وصحة نفسية وشعب فنيى تمريض الاورام والجراحات وشعبة فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجـة ذكـور واناث ( فى حدود 50% ) مــن العدد المقرر قبولــه، وشعبة فنيات التوليد وصحة مجتمع (اناث فقط) وشعبة فنيــى رعايـــــة طبيـــة عاجلة ( ذكور فقط ).

هـ - الثانوية الصناعية : نظام الثلاث سنوات (قسم صيانة واصلاح المعدات الكهربائية، وقسم الإلكترونيات والكمبيوتر ) للالتحاق بشعبة فنيى صيانة الأجهزة الطبية0

2 - ان يكون متفرغا للدراسة بالمعهد

3 - ان يكون حسن السيـر والسلوك

4 - الا يزيد السن عند بدء الدراسة فى اول أكتوبر على 22 سنة

5 - ان يجتاز بنجاح الكشف الطبى طبقا لمستويات اللياقة الطبية المحددة بمعرفة التأمين الصحى أو المجالس الطبية.

6 - ان يجتاز الاختبار الشخصي والنفسى و اختبار القدرات الذي يثبت استعداده للدراسة

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مصروفات المعهد الفنى الصحى /

يؤدى الطالب فى أول كل عام دراسي المبالغ الاتية :-

10 (عشرة جنيهات) اشتراك معامل.

5 (خمسة جنيهات) اشتراك مكتبـة.

20 ( عشرون جنيها) اشتراك نشاط رياضي واجتماعي وثقافي.

ويقوم بدفع تلك المبالـغ الطلبة الوافدون عن طريق المنح الدراسية

، واذا كان الطالب من الوافدين على غير منحة للدراسة بالمعاهد الفنية الصحية فيقوم بدفع مصروفات دراسية مقدارها 300 (ثلاثمائة جنيه) سنويا علاوة على الاشتراكات سالفة الذكر

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يجوز تحويل الطالب الناجح من معهد الى آخر فى ذات الشعبة اذا قدم طلبه قبل بدء الدراسة وذلك بموافقة مديرى المعهدين

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لا يجوز تحويل الطالب من شعبة الى شعبة أخرى

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مدة الدراسة بالمعهد عامان دراسيان، لا يقل العام عن ثلاثين اسبوعاً متضمنا أجازة نصف العام الدراسى

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تكون الدراســة بالمعهد باللغــة العربيــة فيما عدا شعبــة فنيـى وفنيـات التمريض فتكون الدراســة باللغة الانجليزية ويجوز تدريس بعض المقررات لباقــى الشعب باللغة الإنجليزية وذلك بقرار من الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بعد التنسيق بين المعاهد الفنية الصحية

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نظام الامتحانات =

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أ- يحرم من دخول الامتحان ويعتبر راسبا وباقياً للاعادة الطالب الذى تقل نسبة حضوره الـدروس النظرية والعملـية والتدريبات الميدانية طبقا للنظام الـذى يحدده المعهد عن 75% من عدد الساعات الدراسية والتدريب العملى، فإذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الادارة لا تعتبر الاعادة سنة رسوب.

يعنى اهم حاجه حضور المحاضرات والدكتور يشوفك

ب-يعتبر الطالب راسبا وعليه اعادة السنة مع استيفاء نسبة الحضور المقررة اذا بلغ عدد مواد الرسوب أربعة مواد فى الشعب التى يزيد عدد المواد فيها على ثمانيه، وثلاثة مواد فى الشعب التى يبلغ عدد المواد فيها ثمانية فأقل.

ج- لا تحتسب الامتحانات التى لم يدخلها الطالب المجند ضمن مرات الرسوب.

د- ينقل الطالب للسنة الثانية اذا نجح فى جميع المواد المقررة

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متى يتم التعرض للفصل من الدراسه :

أ‌- اذا حصل فى التقدير العام على (ضعيف جداً) أو تغيب عن الامتحان بدون عذر

مقبول

ب‌- اذا انقطع عن الدراسة مدة خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوماً متقطعة بدون

عذر يقبله مجلس الادارة ،ويجوز اعادة قيد الطالب الذى يتم فصله لاحد السببين

السابقين فى نفس العام او العام التالى مباشرة وذلك بقرار من مجلس ادارة المعهد

ج- لا يجوز اعادة قيد الطالب المفصول أكثر من مرة واحدة فى العام الدراسي الواحد

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توزيع الدرجات فى الامتحانات :

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يكون توزيع الدرجات فى كل مادة وفقا لما يأتى :-

- 100% اذا كان الامتحان تحريريا فقط .

فاذا كان الامتحان تحريريا وشفويا أو عمليا مع درجات اعمال السنة فتوزع كالآتى :

- 60 % للامتحان التحريرى .

- 40 % للامتحان الشفوى والعملى واعمال السنة حسب القرار الوزارى الصادر لكل شعبة

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تكون تقديرات النجاح والرسوب النهائية كالاتى :-

ممتاز لمن يحصل على 85% فأكثر من مجموع الدرجات

جيد جداً لمن يحصل على 75% الى اقل من 85% من مجموع الدرجات

جيـد لمن يحصل علـى 65% الى اقـل من 75% مـن مجمـوع الدرجــات

مقبول لمن يحصل على 60% الى اقل من 65% مـن مجمـوع الدرجـات

ضعيف لمـن يحصـل علـى اقــل مـن 60% من مجموع الدرجـات

ضعيف جدا لمن يحصل على اقل من 40 % من مجموع الدرجات

تنسيق معهد فنى صحى 2020

معهد فنى صحى طنطا:379.5

معهد فنى صحى المنصورة:378.0

معهد فنى صحى اسكندرية:372.5

معهد فنى صحى بنها :370.0

معهد فنى صحى الزقازيق :370.0

معهد فنى صحى بنى سويف:363.5

معهد فنى صحى سوهاج:356:0

معهد فنى صحى اسيوط:352.0

معهد فنى صحى بورسعيد:352.0

معهد فنى صحى اسوان:349.0

معهد فنى صحى امبابة:306.5

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