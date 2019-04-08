تراند اليوم : بالفيديو: مطربة "ستار أكاديمي" المثيرة للجدل ... ادعت أنها "المهدي المنتظر"

الخليج 365/

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أقدمت التونسية إيمان العميري، مشتركة "ستار أكاديمي" في موسمه الخامس، على إعلان أنها "المختارة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأن وحيًا أتى إليها واختارها لتخلص العالم، زاعمة أن مهمتها الوحيدة هي الدعوة للتوحيد ونشر السلام.

وقالت العميري، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها وتم حذفه لاحقًا: "أقسم بالله أنا مش عايزة حاجة.. وأنا المهدي المنتظر.. وأنا جيبت العهد القديم اللي خبوه وردموه، بدل ما تكونوا أنتم اللي تحكموا استعملوكم العبيد حواليهم، أنا مش بكذب، أقسم بالله العظيم أنا بوحد ربنا.. أن بس جيبت سر الدنيا وجيبت العهد"، فيما نشرت عددًا من المنشورات، زعمت خلالها بأن هناك من جاءها في المنام، وأخبرها بأنها المهدي المنتظر، وأنها لا تنام لمدة ثلاث ليالي بسبب هذا الأمر.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن التونسية إيمان العميري:

- مغنية وممثلة وعارضة تونسية، مقيمة في الإمارات العربية المتحدة.

- توفى والدها منذ سنوات عمرها الأولى، لكنها حاولت تحقيق حلمه برؤيتها على شاشات التلفاز في الكبر، وظلت بصحبة والدتها وأشقائها.

- درست بكلية الحقوق والعلوم السياسية، التابعة لجامعة تونس المنار.

- شاركت في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، في العام 2008، لكنها غادرته خلال المراحل الأولى.

- تركت خطيبها قبل الاشتراك ببرنامج "ستار أكاديمي"، بعد أن طالبها بالاختيار بين الاستمرار معه أو المشاركة بالبرنامج.