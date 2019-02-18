تراند اليوم : نتائج الخارجي 2019 _ نتائج الخارجي 2019  في العراق الثالث متوسك وتمهيدي

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واكدت وزارة التربية العراقية نجاح الامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي للعام الدراسي 2019 وانتهاء المراحل النهائية من تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة الخارجي للفروع الاحيائي والادبي والتطبيقي وكانت الوزارة قد اكدت في وقت سابق على انه يحق للطالب الراسب ب 3 مواد دراسة من طلبة الخارجي للفروع الاعدادية والمتوسطة من اداء الامتحانات الوزارية المقرر بداها في شهر حزيران من العام الجاري .

وينتظر الطلاب في جميع المديريات التعليمية في العراق الاعلان الرسمي عن نتائج التمهيدي 2019 ، نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي، حيث ان الطلاب على قدر كبير من الانتظار والترقب للاعلان عن النتيجة بعد تقديمها، حيث كانت الامتحانات صعبة بعض الشئ في جميع المديريات، وقد عبر الطلاب عن صعوبة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الامر الذي جعل كثير من الطلاب يحاول التعرف على اخر اخبار النتائج ومواعيد الاعلان الرسمي عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 كلا حسب مديريته التعليمية في المنطقة.

وبدورنا قمنا بالتواصل مع مديرية الانبار ومديرية ديالي الذين اكدوا لنا ان عمليات التصحيح والرصد تسير بشكل سريع في جميع المديريات التعليمية، حيث ان نسبة التقدم للامتحانات النهائية كانت كبيرة في هذه المديريات وان عمليات التصحيح والرصد تسير على قدم وساق وان لجان التصحيح تعمل بشكل يومي من اجل الانتهاء بشكل سريع من هذه الامتحانات النهائية واعلانها لجميع الطلاب في المديريات التعليمية المنتشرة في انحاء الجمهورية العراقية .

الجدير بالذكر انه تم الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المديريات التعليمية في انحاء الجمهورية العراقية، ويترقب طلاب الصف الثالث المتوسط الاعلان عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي للعام 2019، وايضا نتائج اعدادية التمهيدي، حيث سيتم اعلانها رسميا في كل محافظة من محافظات العراق.

موعد الاعلان عن نتيجة الثالث متوسط التمهيدي جميع المحافظات

بعد التواصل المستمر مع مراسلينا المنتشرين في انحاء المحافظات العراقية اكد لنا البعض ان عمليات التصحيح والرصد تسير بسرعة كبيرة، وان هناك العديد من المديريات التعليمية في العراق استطاعت الانتهاء من عملية التصحيح للامتحانات، ويتم الان رصد النتائج الخاصة بالطلاب، وان عمليات التصحيح والرصد في بعض المناطق التعليمية التابعة للمحافظات العراقية مازالت مستمرة في عملية التصحيح والرصد للنتائج، فيما تم تشكيل لجان متابعة من قبل وزارة التربية العراقية من اجل متابعة سير عمليات التصحيح التي في المديريات التعليمية بالمحافظات العراقية للتعرف على سير العملية التصحيحة والرصد للنتائج.

وفي اتصال هاتفي مع احد المصادر المسؤولة في وزارة التربية العراقية اكد لنا ان الاعلان عن نتيجة الثالث متوسط التمهيدي سوف تكون خلال الاسبوع الحالي ان شاء الله، وذلك بالتزامن مع انتهاء جميع المديريات التعليمية في العراق من عمليات التصحيح والرصد، ليتم توحيد الاعلان عن النتيجة لجميع الطلاب في الصف الثالث متوسط التمهيدي والثالث الاعدادي.

نتائج الامتحانات التمهيدية 2019 نتائج الثالث متوسط

سوف يتم الاعلان عن النتائج الخاصة بالامتحانات التمهيدية 2019 للثالث متوسط على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الانترنت، وهناك العديد من المواقع التي تتبع لوزارة التربية العراقية، حيث سيتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والفحص يكون الكتروني من اجل توفير الوقت والجهد على الطلاب واولياء امورهم وعدم الذهاب الى المدارس من اجل التعرف على النتيجة، ياتي هذا الامر في اطار التطور الكبير في المنظومة التعليمية العراقية، والتطور في مواقع الوزارة والمديريات التعليمية التي تتبع لها، وذلك من اجل اللحاق بالحكومات الالكترونية المتطورة في العالم العربي والاوروبي.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019

فور الاعلان عن نتيجة الثالث متوسط التمهيدي للطلاب سوف نقوم بمساعدتكم في التعرف على النتيجة الخاصة بكم نتيجة الثالث التمهيدي 2019 والحصول على نتائج كاملة عبر موقع وزارة التربية العراقية، وسوف نضع لكم جميع روابط المحافظات العراقية

عندما يتم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج الثالث متوسط يمكن للطلاب وأولياء الأمور حينها الاستعلام والحصول على نتائجهم عبر الدخول لرابط وزارة التربية والتعليم العراقية ، وسوف نضع لكم روابط المحافظات التي سيتم الإعلان عنها أدناه:

مديرية المثني

مديرية بابل

مديرية نينوي

مديرية الرصافة الأولى

مديرية الرصافة الثانية

مديرية الرصافة الثالثة

مديرية أربيل

مديرية القادسية

مديرية الكرخ الاولى

مديرية الكرخ الثانية

مديرية كركوك

مديرية النجف الاشرف

مديرية البصرة

مديرية واسط

مديرية ديالي

مديرية السليمانية

مديرية كريلاء

مديرية ميسان

مديرية الانبار

مديرية ذي قار

مديرية صلاح الدين

سوف نقوم باضافة روابط المديريات التعليمية حين الاعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لنتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، كما بالامكان وضع الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب والمديرية التعليمية التي يتبع لها لنقوم فورا الاعلان عن النتيجة بتزويدكم بنتيجة الثالث متوسط التمهيدي 2019 كاملة، وكم يمكنكم متابعة موقع وزارة التربية العراقية الذي سوف نضعه لكم لكي تستطيعوا متابعة اخر الاخبار والمستجدات حول نتيجة الثالث متوسط التمهيدي 2019 والنتائج الاخرى لباقي المراحل التعليمية، ويمكنكم الدخول الى الرابط التالي بالضغط هنا للدخول المباشر لاخر اخبار ومستجدات الاعلان عن نتائج المديريات التعليمية للصف الثالث متوسط التمهيدي، والتي سيتم توفيرها فور الاعلان عن النتيجة في المحافظات الثمانية عشر في الجمهورية العراقية، مع امنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في دراستكم.