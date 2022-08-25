تراند اليوم : مباشر الهلال .. بث مباشر مباراة الهلال والخليج Al Khaleej VS Al Hilal في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الخليج ضد الهلال Al Khaleej VS Al Hilal في الدوري السعودي، حيث يلتقي فريق الهلال على ارض ملعب محمد بن فهد بفريق الخليج فى الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي اليوم الخميس.

يزور فريق الهلال ستاد محمد بن فهد حيث سيلتقي بفريق الخليج في مباراة الجولة الاولي من دوري المحترفين السعودي، كانت آخر مباريات فريق الهلال قبل هذه المباراة في مواجهة فريق الشعلة حيث التقيا في مباراة ودية حيث سجل فريق الهلال هدفين بينما قد استقبلت شباكه هدف واحد فقط ليفوز بذلك فريق الهلال بنتيجة 2-1، كان فريق الهلال قد لعب ثلاث مباريات ودية قبل بداية الموسم 2023-2022 كان اولها الفوز علي فريق الميريا حيث سجل الهلال هدفين بينما قد استقبلت شباكه هدف واحد ليفوز بنتيجة 2-1، اما في مباراته الثانية فقد فاز فريق الهلال علي فريق برمنجهام فورست بنتيجة 6-1، والفوز المذكور في المباراة الثالثة، واليوم وبعد ان فاز بلقب بطل الدوري السعودي لموسمين متتالين سيسعي فريق الهلال للبدء في تحقيق الانتصارات للاحتفاظ باللقب لهذا الموسم.



مباراة الخليج والهلال اليوم



من ناحية اخري، ياتي فريق الخليج الي ستاد الامير محمد بن فهد حيث سيلتقي بفريق الهلال في مباراة الجولة الاولي من الدوري السعودي، لقد كانت آخر مباريات فريق الخليج قبل هذه المباراة في مواجهة فريق البحرين حيث سجل فريق الخليج هدفين بينما قد تمكن من الحفاظ علي شباكه نظيفة ليفوز فريق الخليج بنتيجة 2-0، لقد لعب فريق الخليج ست مباريات ودية استعداد لبداية مشواره في دوري المحترفين حقق الفوز في مبارتين منها بينما قد انهي مبارتين بالتعادل وخسر مبارتين ايضًا، كذلك فقد سجل فريق الخليج سبع اهداف في تلك المباريات ولم يفشل في تسجيل الاهداف سوي في مبارتين منها، واليوم سيسعي فريق الخليج الصاعد الي دوري المحترفين هذا الموسم الي تقديم افضل اداء في مواجهة حامل اللقب ليحصد نقاطه الاولي في الدوري هذا الموسم.



تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الخليج



بالنسبة لتشكيله نادى الهلال المتوقعه لمباراة اليوم ضد نادى الخليج فى المباراة من الجولة الاولي للدوري السعودي فمن المتوقع ان يلعب نادي الهلال بتشكيله تضم في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، وفي خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد، وفي خط الوسط: جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، اما في خط الهجوم: لوسيانو فييتو.