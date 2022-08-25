تراند اليوم : مباراة مانشستر سيتي مباشرة .. مباراة مانشستر سيتي بث مباشر HD بث مباشر مانشستر يونايتد تويتر ضد كلوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر

مباراة مانشستر سيتي مباشرة .. مباراة مانشستر سيتي بث مباشر HD بث مباشر مانشستر يونايتد تويتر ضد كلوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الاتحاد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لدى مانشستر سيتي سجل فريد امام الفرق البلجيكية, حيث فاز في 5 من إجمالي 6 لقاءات أمام البلجيك في البطولات الأوروبية, وكان آخرها الفوز على منافس اليوم في أرضه بنتسجة 5-1, وكان كلوب بروج أمام إختبارات فاشلة أمام الإنجليزي في 13 مباراة خسر منها 10 وتعادل 3, وكان آخر فوز له أمام تشيلسي في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1995, وشهد آخر لقاء بين الفريقين في مرحلة الذهاب أعلى معدل تهديفي للستي أمام فرق بليجكا حث أحرز 21 هدف في 7 مباريات, ولم يحقق بروج الفوز مطلقاً على فريق إنجليزي على الأراضي الإنجليزية وذلك خلال 13 محاولة, فريق السيتي تحت قيادة كلوب فاز بنسبة 80% من مبارياته على أرضه بالبطولات الأوروبية بواقع 20 مباراة من أصل 25, وتعد تلك أعلى نسبة فوز يحملها مدرب مع فريقه على الصعيد الأوروبي.

يدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تعزيز فرص تأهله للدور القادم من البطولة الأوروبية، العملاق الإنجليزي قدم لقاء ناري في الجولة الماضية أمام كلوب بروج البلجيكي بخماسية مقابل هدف وعزز الفريق فرصه في التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، مانشستر سيتي سيتسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز على بطل بلجيكا ومواصلة عروضه القوية على الجانب الأوروبي للقاء الثاي على التوالي.

مانشستر سيتي يدرك تماما أن الانتصار في لقاء اليوم بمثابة عنق الزجاجة من أجل تعزيز فرص منافسته على أول بطاقتين والتأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، ولا سيما وأن الفريق الضيف في لقاء اليوم يمتلك الفرصة للمنافسة على احدى البطاقتين بشرط الفوز في لقاء اليوم مما يصعب مأمورية أصحاب الأرض.

هزيمة مانشستر سيتي المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية له بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد سربت حالة من القلق لدى جماهير الفريق ولا سيما وأن المباراة كانت على ملعب الاتحاد وفشل فيها المان سيتي في تامين دفاعاته والوصول لمرمى الفريق الضيف لتتعطل مسيرته نحو الحفاظ على لقب البريميرليج، وعلى الرغم من ذلك يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة وفي جعتبه 6 نقاط بعدما فاز في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز 11 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: سكوت كارسون - روبن دياز - ناثان أكي - بينجامين ميندي

خط الوسط: فرناندينهو لويس روزا- إلكاي جوندوجان - جاك غراليش

خط الهجوم: رياض محرز-رحيم سترلينج - فيران توريس

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج والقنوات الناقلة

تبدأ مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم مع كلوب بروج في تمام الساعة 10:00بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 09:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الناحية الأخرى يرفع كلوب بروج شعار الفرصة الأخيرة من أجل الحفاظ على آماله بالمنافسة على بطاقة الترشح للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بطل بلجيكا يدرك تماما أن أي نتيجة سلبية في لقاء اليوم ستأزم فرصه في مواصلة مشواره في دوري الأبطال وستمهد طريقه إلى الذهاب للدوري الأوروبي.

فريق كلوب بروج قدم أداءا جيدا بعض الشيء في مواجهاته بدوري الأبطال بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بهدف لمثله، وفي الجولة الثانية فاز على لايبزيج بهدفين لهدف، الا أن الفريق فقد شخصيته وهويته في الجولة الثالثة وخسر من مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

الهزيمة الأخيرة تسببت في تراجع الفريق للمركز الثالث برصيد 4 نقاط من التعادل في لقاء والفوز في آخر والهزيمة في مباراة، وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

تشكيل كلوب بروج المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى:سيمون مينيوليه

خط الدفاع:كلينتون ماتا - جاك هيندري -ستانلي نسوكي - إدوارد سوبول

خط الوسط: إيدير بلانتا - ماتس ريتس - كمال سواح - نوا لانج

خط الوسط الهجومي: هانز فاناكن

خط الهجوم: دانيال أليخاندرو بيريز

معلومات مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج؟

بي إن سبورت بريميوم 3 - bein premium 3.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج؟

عصام الشوالي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج؟

سوف يتم وضع النتيجة عقب انتهاء اللقاء.