تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم ضد لايبزيغ مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر HD

بث مباشر باريس سان جيرمان .. باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم ضد لايبزيغ مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر HD يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيغ leipzig vs paris sg اليوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا ، يحل اليوم فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا الفريق الالماني لايبزيغ مساء اليوم الموافق 3 نوفمبر وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات لهذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تقام مباراه باريس سان جيرمان و لايبزيغ الليله علي ارضيه ملعب ريد بول ارينا معقل الفريق الالماني والذي سوف يستقبل عليه خصمه باريس سان جيرمان في مواجهه سوف يريد من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم مواجهه باريس سان جيرمان و لايبزيغ في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ

باريس سان جيرمان يدخل لقاء الليله وهو الضيف وذلك لحساب الجوله الرابعه من دور المجموعات من منافسات دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق باريس جيرمان كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره قبل مواجهه اليوم والتي كانت مع فريق ليل في قمه مباريات الجوله الثانيه عشر من الدوري الفرنسي يوم الجمعه الماضيه وانتهت المباراه بفوز باريس ن جيرمان بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، باريس ان جيرمان قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الاولي من دوري الابطال وذلك برصيد 7 نقاط جمعهم فريق باريس سان جيرمان بعد ان خاض ثلاث مباريات في المجموعه وتمكن الفريق الفرنسي من خلال هذه المباريات تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده.

بث مباشر مباراة لايبزيغ وباريس سان جيرمان

فيما فريق لايبزيغ فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق لايبزيغ الالماني قبل مباراته الليله مع باريس سان جيرمان كان قد خاض هو الاخر ثلاث مباريات الي الان في المجموعه وهو حاليا صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه الاولي بدون رصيد بعد ان خسرالثلاث مباريات الذي لعبهم في المجموعه ، وكانت اخر مباراه يلعبها لايبزيغ قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق اينتراخت يوم السبت الماضي في الدوري الالماني وقد تعادل لايبزيغ في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.