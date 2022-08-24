تراند اليوم : مسلسل الكبير الجزء السادس الحلقة 2 .. الكبير اوى 6 الحلقة 2 كاملة

بث ام بي سي مصر مسلسل الكبير الجزء السادس الحلقة 2 التي شهدت أحداث كوميدية مشوقة في الأحداث الأولى للمسلسل

يعد مسلسل الكبير اوي من المسلسلات الدرامية الكوميدية المصرية التي حازت على شهرة واسعة في الوسط الفني، ولاقت مشاهدات عالية جداً، ويشاهدها الكثير من الناس في مصر والعالم العربي، حيث ان المسلسل قد انقطع لمدة طويلة يعد عرضه لخمسة أجزاء متواصلة، وها هو اليوم يخرج بالجزء السادس في طلة جديدة، ينتظره الجماهير بحماس من اجل عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو مسلسل كوميدي، تم انتاجه في جمهورية مصر العربية، وهو من إخراج احمد الجندي، وتدور احداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص في قرية يحكمها شخص يدعى الكبير أوي والذي يؤدي هذا البدور النجم احمد مكي، كما ويشاركه في المسلسل العديد من الشخصيات المشهورة في عالم الفن والتمثيل، ويقوم الكبير أوي بالبحث عن إمراه من اجل تربية أولاده، والمرأة هي الفنانة رحمة، وتتواصل أحداث المسلسل المشوقة والكوميدية.

من هم أبطال مسلسل الكبير أوي ج6 رمضان 2022

يشارك في المسلسل المصري الكوميدي الشهير الكبير أوي الجزء السادس، مجموعة من النجوم والفنانين والفنانات المشهورين في مصر والوطن العربي، وسنذكر لكم أبرز الممثلين وأبطال مسلسل الكبير اوي الجزء السادس في الاتي:

إخراج: أحمد الجندي.

تأليف: مصطفى صقر.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس هم:

بطل المسلسل أحمد مكي ويؤدي دور الكبير جوني.

محمد سلاد ويؤدي دور هجرس.

بيومي فؤاد ويؤدي دور دكتور ربيع.

هشام إسماعيل ويؤدي دور فزاع.

رحمة أحمد فرج.

حسين أبو حجاج ويؤدي دور أشرف.

مصطفى غريب ويؤدي دور العترة.

ليلى عز العرب ويؤدي دور سامانثا.

سليمان عيد وهو ضيف شرف.

حمدي الميرغني وهو ضيف شرف.

ماجد الكدواني وهو ضيف شرف.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي ج 6 رمضان 2022

يبحث العديد من الجماهير الذين يرغبون في مشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، عن مواعيد عرض المسلسل، حيث ان مسلسل الكبير أوي الجزء السادس سيتم عرضه في تاريخ الثاني من شهر ابريل لعام 2022م، ويتكون المسلسل من 30 حلقة يتم عرضها يومياً خلال شهر رمضان المبارك المقبل، ونشير هنا على انه سيتم عرضه على قناة on الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، كذلك الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويتم إعداة الحقلة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حتى يتسنى للجميع مشاهدته.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

يحاول العديد من الأفراد في مصر والوطن العربي من محبي مشاهدة المسلسلات الرمضانية، البحث عن القنوات التي تنقل مسلسل الكبير اوي الجزء السادس، والذي سيعرض خلال أيام شهر رمضان المبارك المقبل 2022، حيث ان مسلسل الكبير اوي سيتم عرضه على قناة onدراما، ويجدر بالإشارة إلى ان قناة onدراما قد قامت مؤخراً بعرض الإعلان الترويجي لمسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والذي حاز على نسبة مشاهدات عالية جداً.