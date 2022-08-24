تراند اليوم : مقابلة مع السيد آدم الجزء الثاني الحلقة 1 كاملة

مقابلة مع السيد آدم الجزء الثاني الحلقة 1 كاملة ، العمل بوليسي، تدور أحداثه حول بروفيسور بالطب الشرعي وضابط بالأمن الجنائي لكل منهما اتجاهه، يجتمعان على طرفي قضية واحدة، حيث تقع جريمة قتل، ضحيتها فتاة مصرية موجودة في سوريا.

يصعب على "المقدم ورد/ محمد الأحمد" اكتشاف ملابسات الجريمة، فيستعين بالبروفيسور "آدم عبد الحق/غسان مسعود" اختصاصي الطب الشرعي العالمي، حتى يساعده بتحديد موعد الجرم ومعرفة أي تفصيل عن الحادثة، فيقدّم تقريراً غنياً يساعد الأمن الجنائي على الوصول للفاعل، لتخطف الجهة القاتلة ابنته من أجل الضغط عليه كي يغير التقرير، وينكر المعلومات السابقة التي قدمها، ومن هنا تنطلق رحلة المسلسل في البحث عن المجرم.

يشارك في بطولة المسلسل: غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، لجين إسماعيل، السدير مسعود، جيانا عنيد، تولين البكري، سوزانا الوز، ضحى الدبس، جرجس جبارة ، حسين عباس، كرم الشعراني، أكرم الحلبي، كفاح الخوص، شادي الصفدي، مصطفى المصطفى. من مصر: منة فضالي من لبنان: كارمن لبس، رنا جرداق. من تونس: سلمى جلال.

القنوات الناقلة لمسلسل مقابلة مع السيد آدم الجزء الثاني

قناة لنا السورية

قناة ابو ظبي دراما

قناة زي ألوان