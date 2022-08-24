تراند اليوم : مسلسل توبه 2022 الحلقة 2 .. مسلسل توبه الحلقه الثانيه 2022 مشاهدة مسلسل توبة الحلقة 2 كاملة

مسلسل توبه 2022 تدور أحداث مسلسل توبر حول الشخصية البارزة فيه والذي يسمى أحمد السيّد عبد التواب، والمشهور باسم توبة، انتقل هذا الرجل مع زوجته إلى العيش في مدينة بورسعيد منذ سبع سنوات، هربًا من ماضي مجهول، ومن قبضة العدالة، ليعمل في متجر مفاتيح، وبيع ملابس البالة، حيث يقرر بدء حياة جديدة نظيفة ومستقرة، لكنه لا يهنأ بذلك طويلًا، حيث يظهر له رجل من ماضيه، يتحد مع ألد أعدائه ليكشف سر “توبة”، فتنقلب حياته رأسًا على عقب، خاصة عندما يلتقي برجل أعمال أجنبي يستدرجه لكسب المال بطرق غير مشؤوعة، وبأساليب التحايل على القانون، فيبدأ مرحلة جديدة من المشاكل والصراعات التي تجعله يفكّر في سبب كينونته في الحياة، وتكمن هنا الحبكة في المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل توبة

تم الإعلان أنه سيتم بدء عرض أولى حلقات مسلسل توبة في أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يصادف اليوم السبت، الموافق الثاني من شهر أبريل/ نيسان للعام الجاري 2022م، على عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية، لكن لم يتم تحديد ساعة العرض بالضبط حتى الآن على أي قناة، وسنوافيكم بها فور إعلان خريطة العرض من قبل القنوات التي تستعد لذلك.

القنوات الناقلة لمسلسل توبة

منذ طرح الفيديو الترويجي لمسلسل توبة على بعض الشاشات العربية والمصرية، أصبح الكثير من الناس يتساءلون عن القنوات التي ستقوم بعرض هذا المسلسل خلال أيام شهر رمضان المبارك، وحتى الآن لم يتم تحديد كافة القنوات، لكن من المؤكد أنه سوف يعرض على قناة أم بي سي مصر، كما سيتم عرضه بشكل حصري على منصة شاهد VIP الإلكترونية، والتي توفّر مشاهدة ممتعة لمشتركيها لأبرز المسلسلات والأفلام والبرامج الحصرية دون فواصل إعلانية، لكنها تتطلّب اشتراكًا مدفوع مُسبقًا.

طاقم عمل مسلسل توبة

يأخذ الفنان المصري المعروف عمرو سعد بطولة مسلسل توبة في شخصية “توبة” نفسه، ويشاركه في المسلسل عددًا من النجوم البارزين على الساحة الفنية المصرية، لهم قبول واسع من قبل الجمهور المصري والعربي، ومن بينهم:

ماجد المصري

دياب

صبا مبارك

مروة الأزلي: في دور غادة

أسماء أبو اليزيد

حسن أبو الروس

إنتصار

محمد لطفي

رحاب الجمل

عبد العزيز مخيون

حجاج عبد العظيم

إسلام حافظ

محمد فاروق شيبا

ضياء عبد الخالق

مصطفى أبو سريع

محمد خميس

يوسف إسماعيل

محسن منصور

حنان عادل

كما وشارك في إعداد وإنتاج المسلسل عددًا من الفنانين المعروفين في الأوساط الفنية في مختلف مجالات العمل في السينما والتلفزيون، ومن أشهرهم:

أحمد حلبة: كاتب

محمد فوزي: كاتب

أحمد صالح: مخرج

وكان كلًا من المخرجيْن أحمد خالد موسى وحسام علي قد اعتذرا عن تولّي مهمة إخراج المسلسل، قبل أن يتم التعاقد عليه مع المخرج أحمد صالح.

ومن الجدير بالذكر كذلك أن أحداث هذا المسلسل تتشابه إلى حدٍّ ما مع مسلسل مصري سابق، وهو “المشبوه”، حتى قيل أنه مُقتبَس منه.