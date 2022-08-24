تراند اليوم : مسلسل بروكار الجزء الثاني الحلقة 2 .. مسلسل بروكار الجزء الثاني الحلقة الثانية كاملة

مسلسل بروكار الجزء الثاني الحلقة 2 ،و بروكار هو مسلسل درامي اجتماعي سوري من نوع البيئة الشامية، من بطولة عبد الهادي الصباغ، سلمى المصري، زهير رمضان، يزن خليل، سعد مينه، وعرض في شهر رمضان 2022.

مسلسل بروكار عبد الهادي الصباغ سلمى المصري نادين خوري مها المصري زهير رمضان زينة بارافي معن عبد الحق جلنار حسن يزن خليل زامل الزامل سعد مينه.

القنوات الناقلة لمسلسل بروكار الجزء الثاني

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل بروكار في الجزء الأول، أصبحت العديد من القنوات لديها رغبة في استضافة حلقاته عبر الشاشات الخاصة بها، وفي هذه الفقرة نضع إليكم بعض من القنوات الناقلة لهذا المسلسل وهي الآتية:

قناة سوريا دراما.

قناة السومرية العراقية.

قناة سما السورية.

قناة المنار اللبنانية.

قناة رؤيا الأردنية.

قناة one المصرية.

قناة لانا السورية.

قناة NBN اللبنانية.

قناة الشاهد الكويتية.

قناة عمان مسقط العمانية.

قناة الظفرة الإماراتية.

موعد عرض مسلسل بروكار الجزء الثاني

اعلنا لكم في الفقرة السابقة عن بعض القنوات التي تنقل حلقات مسلسل بروكار، كما وذكرنا إليكم كافة النجوم الذي قاموا بمشاركة أعمال هذا المسلسل الكبيرة، وإنّ مواعيد عرض هذا المسلسل على قناة رؤيا في تمام الساعة الخامسة عصراً، وقناة الشاهد على الساعة 6:45 مساءً.