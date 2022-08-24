تراند اليوم : الفوندو الجزء 2 الحلقة 2 ... مسلسل الفوندو الجزء الثاني الحلقة الثانية

تدور أحداث مسلسل “فوندو” حول شخص يدعي برهان يجسد دوره الفنان نضال السعدي هذا الشاب دخل السجن ظلما في شبابه (أقل من 13 سنة) ، وبعد عشرين سنة سعى إلى الحقيقة وحاول إثبات طهارته في مجتمع قاسٍ وغير متسامح ، ففصل عنه ولو عرضا بالإضافة أن العمل يطرح الجوانب السياسية في الواقع التونسي .

قصة مسلسل فوندو

تدور بشكل عام حول قصة حياة الطفل الذي يطلق عليه اسم برهان، حيث أن الطفل برهان قد دخل السجن وهو صغير في السن بسبب الظلم، وعندما يخرج برهان من سجنه يبدأ في رحلته لإثبات براءته واكتشاف الحقائق وراء قضيته.

وكشف خيوط الجريمة التي حوكم فيها ظلماً في سبيل أثبات براءته للناس والمجتمع من حوله، حيث يجسد شخصية برهان الممثل نضال السعدين وتمتد حلقات المسلسل إلى عشرين حلقة.

سيتم عرضها في الموسم المقبل من شهر رمضان المبارك على شاشة قناة الحوار التونسية، حيث تراهن هذه القناة على نجاح مسلسل فوندو خلال السباق الرمضاني المقبل للمسلسلات في العام 2021.

قائمة بأسماء أبطال وممثلين مسلسل فوندو



مسلسل درامي ذو طابع بوليسي، ويقوم ببطولته كل من ( ياسين بن قمره، وسهيل بن عمارة، وكمال التواتي ونضال السعدي وبلال الباجي).

معلومات عن بطلة مسلسل فوندو

ياسين بن قمره قالت عندما اتصلت بي سوسن الجمني ، مؤلفة ومخرجة مسلسل” فوندو “، كنت في غاية السعادة وشجعتها على التجربة معها ، خاصة وأنني من متابعي المتابعين المتحمسين لعملها في مسلسل أولاد مفيدة رمضان الماضي مليئة بالتشويق والإثارة ، بوعي جمالي فريد شبيه بجمني. وبعد قراءة شخصيتي والموقف العام ، أصبح هذا الانبهار أقوى وأقوى ، لذلك لم أتردد في قبول المشاركة في هذا المسلسل .

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع فريق العمل ، التزمت بن عمارة الصمت عن أي تفاصيل تذكر دورها حتى شهر رمضان المقبل شريكها الرئيسي في معظم مشاهد الأكشن في العشرين حلقة هو الممثل نضال السعدي ، وهو الشخصية المركزية في القصة .