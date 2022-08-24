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تراند اليوم : مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 الاولي .. مشاهده مسلسل الاختيار الحلقه 1 كاملة

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مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 الاولي ،وأبرزت الحلقة الأولى من المسلسل عدة مشاهد مهمة جدا ومنها الكشف عن أسماء ضباط أمن الدولة الذين طالب خيرت الشاطر باقالتهم من منصبهم بعد تمكن الجماعة من مؤسسات الدولة.

- قرارات مكتب ارشاد جماعة الاخوان تنفذها مؤسسة الرئاسة في عهد مرسي بحذافيرها من دون مناقشة.

- إشارة لتورط عناصر مسلحة أجنبية في ق…تل ضباط وجنود للجيش المصري في مذب…حة رفح الأولى.

- الكشف لأول عن مقطع فيديو لخيرت الشاطر يؤكد قدرته على توجيه مليون شخص لافتحام مقرات أمن الدولة وحرقها.

- فشل الاخوان في اختراق المؤسسة العسكرية المصرية ونجاح الجهات السيادية المصرية في اختراق الجماعة وتمرير لهم معلومات مغلوطة.

ومشهد من مسلسل الاختيار 3 يظهر فيه خيرت الشاطر (خالد الصاوي) وهو يسلم أسماء بجهاز أمن الدولة وطالب بفصلهم من عملهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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