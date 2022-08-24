تراند اليوم : مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 الاولي .. مشاهده مسلسل الاختيار الحلقه 1 كاملة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 الاولي ،وأبرزت الحلقة الأولى من المسلسل عدة مشاهد مهمة جدا ومنها الكشف عن أسماء ضباط أمن الدولة الذين طالب خيرت الشاطر باقالتهم من منصبهم بعد تمكن الجماعة من مؤسسات الدولة.

- قرارات مكتب ارشاد جماعة الاخوان تنفذها مؤسسة الرئاسة في عهد مرسي بحذافيرها من دون مناقشة.

- إشارة لتورط عناصر مسلحة أجنبية في ق…تل ضباط وجنود للجيش المصري في مذب…حة رفح الأولى.

- الكشف لأول عن مقطع فيديو لخيرت الشاطر يؤكد قدرته على توجيه مليون شخص لافتحام مقرات أمن الدولة وحرقها.

- فشل الاخوان في اختراق المؤسسة العسكرية المصرية ونجاح الجهات السيادية المصرية في اختراق الجماعة وتمرير لهم معلومات مغلوطة.

ومشهد من مسلسل الاختيار 3 يظهر فيه خيرت الشاطر (خالد الصاوي) وهو يسلم أسماء بجهاز أمن الدولة وطالب بفصلهم من عملهم.