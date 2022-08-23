تراند اليوم : رابط فحص التصاريح .. المنسق فحص تصاريح العمل

يمكن لجميع العمال والتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة الوصول إلى رابط فحص التصاريح عبر موقع وزارة الشؤون المدنية دون أي داعي للدخول إلى تطبيق المنسق فحص تصاريح العمل.

وكشفت وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة عن تسلمها اليوم الثلاثاء 2000 تصريح لقطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير الشؤون المدنية بغزة إياد نصر إن عدد التصاريح المرفوضة أمنياً بلغ للآن 18 ألفاً.

وأضاف نصر أن آلية عمل المشغل الإسرائيلي مستمرة ولم يتم إيقافها كما يتم النشر.

وأشارت إلى أنه "لأول مرة الجانب الفلسطيني توافق مع الجانب الإسرائيلي لمراجعة ملفات الملف الأمني وسيتم ارسال أول كشف اليوم وفق الأقدمية".

وأكد أن السلطة الفلسطينية ولأول مرة تبحث مراجعة ملف الممنوعين أمنيا الذي يؤدي إلى عدم استصدار تصاريح العمل للغزيين، وتسلمت كشفا يتضمن عدد 18 ألفا من غزة رفضت طلبات تصاريحهم للعمل بحجة ممنوع أمنيا."

وشدد على أن الوزارة استلمت كشف يتضمن الموافقة لعدد 2000 تصريح فقط من مجمل المتقدمين للحصول على تصاريح عمل.

رابط الفحص من هنا