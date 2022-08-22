تراند اليوم : نصائح خبراء التغذية لوجبة سحور صحية

المنامة / مشرق نيوز

ينصح خبراء التغذية بالعديد من النصائح عند تناول وجبة السحور وذلك للحفاظ على الصحة والنشاط طيلة يوم الصيام، وتقليل الشعور بالعطش والمحافظة على الوزن من الزيادة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن وجبة السحور "قد تكون عاملاً لزيادة الوزن أكثر من وجبة الإفطار"، وذلك لأسباب عدة أهمها أن "الجسم يستهلك طعام الإفطار لاستعادة نشاطه، بعكس وجبة السحور التي يخلد معظم الأشخاص إلى النوم بعدها".

وينصح الخبراء أن تكون أطعمة السحور "أكثر صحية، دون دهون أو زيوت". وأن تشتمل على "عناصر غذائية هامة، وأن تكون سعراتها الحرارية منخفضة"، مثل الخضروات الجرجير والخيار والخس وغيرها. وتجنب "الأطعمة التي يكثر فيها الملح"، لأنها لاتتسبب بالعطش في اليوم التالي فحسب، بل تزيد أيضاً من الوزن بسبب احتباس الجسم للمياه والسوائل الأخرى. وأن يحرص الصائمون على شرب الماء بطريقة معتدلة، لأن الإكثار المفاجئ قد يتسبب باضطراب في المعدة والمعدل الطبيعي "كوب ماء كل ساعة ما بين وجبتيّ الإفطار والسحور".