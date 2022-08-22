تراند اليوم : صور: رجل أعمال ينفق بليون دولار لإنقاذ المليونيرات من أهوال يوم القيامة

لندن / وكالات / مشرق نيوز

يجول يوم نهاية العالم “يوم القيامة” في مخيلة الكثيرين خاصة الأثرياء الذين يعتقدون أن نقودهم قد تنقذهم حينذاك.



وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أنشأ رجل الأعمال” Vicino ” من كاليفورنيا مخبأ يبلغ قيمته بليون دولار وذلك من أجل إنقاذ المليونيرات، بإحدى القرى بولاية إنديانا مما يسمح لهم بالبقاء تحت بالمخبأ لمدة عام كامل دون الحاجة لمغادرته.



يضاهى المخبأ القصور ويخوت الأغنياء في فخامتها، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، حيث يضم حمامات السباحة صالات رياضية ومطاعم وكذلك خدمة الهليكوبتر والشقق المنفصلة ومركزا للاعتقال وأماكن للصلاة والدراسة، ويمكنه تحمل أيضا الانفجارات النووية والكيميائية والأعاصير والزلازل وأى كارثة أخرى.



لكن لم يتم الإعلان عن ثمن الشقة المنفردة التي تبلغ مساحتها 2.500 قدم مربع، ويذكر أن المقر في مرحلة الإعداد للتشغيل وأنه سيقبل الوافدين وفقا لمهاراتهم كما أعلنت الشركة عن سعر انضمام الفرد البالغ وحددته بـ 35 ألف دولار، 25 ألف للطفل، وتهدف لضم 6 آلاف شخص لمخبئها.























