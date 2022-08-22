تراند اليوم : ما فوائد التمر فى رمضان؟

الخليج 365 / وكالات

يعتبر التمر أحد أشهر الأطعمة التى تقدم فى رمضان بأشكال مختلفة ولكن هل تدرك أن فوائد التمر، ولماذا نحرص على تناوله، تقول الدكتورة مروة عزمى أستاذ بكلية الزراعة يعتبر التمر أحد أشهر علاج لمرض لأنيميا وخاصة بين الأطفال والحوامل وأمراض القلب لما يحتويه من معدن الحديد.

بالإضافة إلى أن التمر يعطى مناعة ضد أمراض السرطان لاحتوائه على الماغنسيوم الذى له دور كبير فى مقاومة الأمراض الفيروسية.

وأضافت عزمى أن منقوع البلح والمشهور جدا برمضان له فاعلية كبيرة فهو مدر للبول وذلك بفعل السكريات الموجودة به، كما يعتبر التمر مقويا للعظام والأسنان والجنس لاحتوائه على معدن الفسفور والكالسيوم.

كما أن فوائد التمر لا تقف عند ذلك فحسب فالتمر يقوى البصر ويحفظ رطوبة العين لاحتوائه على فيتامين أ وهو يكافح مرض العشى الليلى.

كما له تأثير مهدئ للأعصاب لاحتوائه على فيتامين أ و فيتامين ب1 المقوى للأعصاب والتمر يحد من نشاط الغدة الدرقية كما أنه يحتوى على الفسفور الذى يعتبر غذاءً للخلايا العصبية فى الدماغ.

ويعتبر التمر مليناً معالجاً للإمساك لاحتوائه على ألياف سليلوزية تساعد على حركة الأمعاء الطبيعية فى حين أن العقاقير الملينة تحطم الغشاء المخاطى المبطن للأمعاء بسبب الحركة الاصطناعية كما أنه عند استعمال العقاقير تبقى الأغذية مدة طويلة فى الأمعاء الغليظة مما يسبب التهاب القولون.