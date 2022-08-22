تراند اليوم : دراسة فرنسية: الضحك أثناء الدراسة يساعد الأطفال على التعلم

(باريس / الخليج 365 /وكالات)

توصلت دراسة علمية حديثة أنجزت في جامعة باريس ديكارت في فرنسا إلى أن الضحك أثناء تعليم الأطفال شيء جيد يساعدهم على التعلم بشكل أسرع.

وكشفت الدراسة أن الأطفال الذين بلغت أعمارهم 18 شهرا والذين يضحكون خلال التقاط لعبة وتجربتها، كان أداؤهم أفضل بشكل ملحوظ خلال هذه التجربة مع تنفيذها بصورة أفضل بعد ذلك، بالمقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا المزاح والضحك.

وأكد الباحثون، أن دراستهم هي الأولى التي تبحث في آثار الفكاهة على التعلم لدى الأطفال في هذه السن المبكرة. وأشاروا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها، تشير إلى أن الضحك والمزاح يمكن أن يعززا المشاعر الإيجابية التي تؤثر على بعض المواد الكيميائية في الدماغ. وأثبتت الدراسة أن المشاعر الإيجابية تحسن الإبداع وتعمل على حل المشكلات وتسهيل المعرفة والمرونة.

يشار إلى أن دراسات سابقة، أظهرت أن العواطف الإيجابية لها تأثير على الدوبامين وإفراز الأندورفين التي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير على التعلم. وأكدت إحصائيات أن الأطفال يضحكون في اليوم من 300 إلى 400 مرة، في حين يضحك الراشد بين 15 و 20 مرة.