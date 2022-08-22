تراند اليوم : إكتشاف النجم الطارق الذى ذكر فى القرآن الكريم

القاهرة / كتب : محمود عوض



بسم الله الرحمن الرحيم (والسماء والطارق *وماأدراك ماالطارق * النجم الثاقب ) .

اقسم الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع النجوم وهو النجم الطارق بل أن هناك سورة كاملة فى القرآن الكريم تحمل إسم الطارق ، فى البداية ظن العلماء أن الله عزوجل يقصد كل النجوم بهذا القسم فكل النجوم ثاقبة أى لها ضوء ثاقب وإشعاع قوى ، إلا أن العلماء إكتشفوا شيئا غريبا جدا .

منذ أكثر من 30 عام استقبل العلماء موجات رادوية غريبة تأتى من الفضاء فى البداية إعتقدوا أنها ليس لها معنى أو أنها من الكائنات الفضائية وبعد التدقيق والبحث وجدوا أن هناك نجوم ترسل هذه الموجات بصورة منتظمة ويبدو صوتها مثل المطارق .

وبعد دراسة هذه النجوم إكتشف العلماء أن هذه النجوم أكبر بكثير من حجم الشمس ،وأن قطعة صغيرة جدا بحجم مكعب السكر من هذه النجوم وزنها حوالى 100 مليون طن تقريبا وجاذبيتها أكبر 200 بليون مرة من جاذبية الكرة الأرضية .

ويرجع سبب تسمية هذاالنجم بالطارق الى أنه يصدر صوتا مثل المطرقة نتيجة دوران النجم حول نفسه مئات المرات فى الثانية الواحدة مكونا مجال قوى ينتج عنه ذلك الصوت .

وذلك الإكتشاف العلمى المدهش معجزة جديدة من معجزات القرآن الكريم التى لاحصر لها سبحان الله العليم .