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تراند اليوم : مفتي السعودية: إفطار المرابطين على الحدود جائز

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الرياض / وكالات / مشرق نيوز

 أجاز مفتي عام رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إفطار الجنود المرابطين على الحدود السعودية في نهار رمضان لأجل المرابطة والتصدي للعدو، مهنئاً المرابطين بمقدم الشهر المبارك وهم في أرض المعركة.

 

وأوضح المفتي لصحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس أنه من استطاع من الجنود المرابطين على الحدود الصوم فليصم، ومن عجز عن ذلك لأجل المرابطة والتصدي للعدو والمحافظة على الحدود والأوامر الموجهة إليه، فذلك عذر له ليفطر، وليقضي في أيامٍ أُخرى.

 

وقال المفتي، في كلمته الموجهة للجنود المرابطين على الحدود، "أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك وأنتم في أرض المعركة مرابطون في سبيل الله، جمعتم بين جهادٍ وصوم"، متابعاً "إنكم في عمل صالح وأيام مباركة فجدوا واجتهدوا واحمدوا الله على ما هيأ لكم من هذا النصر العظيم والتأييد الكبير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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