الاكثر متابعة اليوم - زوج نسرين طافش ينفي طلاقهما

أثارت الممثلة السورية نسرين طافش جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بعدما حذفت كل صورها مع زوجها الطبيب شريف الشرقاوي، ما اعتقد البعض أنها قررت الطلاق منه بعد ٤٩ يومًا فقط على زواجهما وصورهما الرومانسية.

وبعد الضجة الكبيرة، اقتبست نسرين مقولة من عائشة عبدالله المهيري: (في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من اعتاد الضجيج في كلماته وتفكيرة وتصرفاته المتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم يشغلهم كثيرًا عن متابعة ما لا يعنيهم ويثيرهم يوبهجهم)

اقرأ: طلاق نسرين طافش بعد ٤٩ يومًا من زواجها؟

وتابعت: (لم تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغذى على السطحيج والفضول الجمال والعمق لا ينفصلان)

بدوره نفى زوجها انفصالهما، وقال: (نسرين زوجتي وست الستات كلها.. لها مطلق الحرية في التحكم بصور صفحتها من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم في ما يفيدكم)