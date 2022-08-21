تراند اليوم : مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd .. مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق شريف المولدوفي، اليوم الأبعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأجرى لاعبو ريال مدريد المران الأخير قبل مواجهة شريف في درجة حرارة واحد مئوية ورطوبة 94%، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وبعد رحلة أربع ساعات، تدرب ريال مدريد على ملعب تيراسبول الذي كان عشبه في حالة جيدة ولكن درجة الحرارة كانت منخفضة. وسادت أجواء جيدة ومرحة في تدريبات ريال مدريد قبل المباراة التي لا يتوقع أن يجري فيها المدرب الايطالي تغييرات جوهرية على تشكيلته الرئيسية. وفي ظل غياب جاريث بيل وإدين هازارد وداني سيبايوس وفيدي فالفيردي، من المحتمل أن يكون التشكيل الأساسي للفريق: كورتوا وكارفاخال وميلياتو والابا وميندي وكاسيميرو وكروس ومودريتش ورودريجو وفينسيسوس وبنزيما. يتصدّر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن إنتر الإيطالي وثلاث عن شيريف، فيما يتذيل شاختار الأوكراني الترتيب بنقطة يتيمة. وفي ما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة ريال مدريد اليوم ضد شريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا: موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد شريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا تنطلق مباراة ريال مدريد اليوم ضد شريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم ضد شريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا تذاع مباراة ريال مدريد اليوم ضد شريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم. معلق مباراة ريال مدريد اليوم ضد شريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا يعلق خالد الحدي على مباراة ريال مدريد اليوم ضد شريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شيريف tiraspol vs real madrid اليوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا ، بعد ان ابتعد بصدرا الدوري الاسباني من المقرر اليوم ان يخرج فريق ريال مدريد وهو يبحث عن بطاقه التاهل لدور ال16 من دوري الابطال ضيفا ثقيلا علي فريق شيريف اليوم ، وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، وسوف تلعب مواجهه ريال مدريد و شيريف الليله علي ارضيه ملعب بولشايا سبورتفنايا معقل الفريق المولدوفي شيريف والذي سوف يستقبل عليه خصمه الريال في مواجهه الاياب بين الفريقين في دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 24 مباراه ريال مدريد و شيريف في تمام الساعه العاشر مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وشيريف

ريال مدريد هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق ريال مدريد قادم من انتصار تمكن من خلالو من الابتعاد بصدرا الدوري الاسباني وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق غرناطه يوم الاحد الماضي في الجوله الرابعه عشر من الدوري الاسباني وقد حقق ريال مدريد الانتصار في هذه المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف ، فريق ريال مدريد قبل مواجهه اليوم هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الرابعه برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض اربع مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق الريال الانتصار في ثلاث مباريات وخسر الملكي مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

تنطلق مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره فريق شريف المولدوفي في مواجهة ثأرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات، لأن الملكي يحاول الثأر من الخصم عبر الفوز عليه بنتيجة كبيرة علي أرضه وبين جماهيره، ولكن الخصم المولدوفي سيتشجع كثيراً من أجل تحقيق مفاجآة جديدة.

الريال في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق خاصة أن الجميع يعتقد أنها سهلة كما إعتقدوا بمواجهة لقاء الذهاب التي تلقي فيها الفريق هزيمة نكراء من المنافس المولدوفي، وبالتالي يحاول الملكي بقيادة أنشيلوتي وكتيبته بالتفوق علي حساب الخصم من أجل تحقيق ثلاث نقاط جديدة في مشواره من أجل الصعود بشكل شبه رسمي، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الخصم، أم سيكون هناك مفاجآة جديدة، وكان الفريق قد نجح بالإنتصار في اللقاء الأخير علي حساب نادي شاختار الأوكراني.

نادي شريف تيراسبول المولدوفي من جانبه يحاول التحصل علي نقطة واحدة من هذه المواجهة الصعبة عليه، لأنه يطمح بتحقيق نتيجة إيجابية ضد الملكي من جديد حتي يتمكن من المنافسة علي أحد بطاقات التأهل في هذه المجموعة وحتي يبقي الأمل مستمراً للمواجهة الأخيرة، فهل ينجح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية ضد الخصم القوي أم يفشل في الصمود.

نادي ريال مدريد يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد تسع نقاط كاملة من ثلاث إنتصارات وخسارة وحيدة، بينما يحتل نادي شريف المرتبة الثالثة من الترتيب برصيد ست نقاط فقط من إنتصارين وخسارتين.