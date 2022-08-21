تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 72 مترجمة للعربية HD قيامة عثمان ٧٢ HD

قيامه عثمان 72 مسلسل قيامه عثمان الحلقه 72 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 72 قيامة عثمان ٧٢ يعتبر مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التركية التي تتحدث عن التاريخ القديم لدولة التركية، وتحديدا الدولة العثمانية، والتي تعتبر واحدة من الدول التي حكمت العالم في سابق الزمان، اذ ان المسلسل يحكي قصة مؤسس الدولة العثمانية وهو عثمان الاول، والذي قام بالعديد من الانجازات، والتي ادت الي النهوض بالدولة، وجعلها قوية، بعد ان ضعفت وانتشر الفقر في ازقتها، كما ويعتبر المؤسس عثمان هو ثالث واصغر ابناء ارطغرل، حيث يتناول المسلسل تفاصيل حياة عثمان، بداية من التولي الحكم، الي الصراعات بين الدولة العثمانية، والمغول، والتتار، والفرس، والروم، وكل الدول التي تواجهت مع الدولة العثمانية قديما، يقوم المسلسل بعرض كافة التفاصيل، في عدد من الاجزاء، والذي يتم عرضه علي قناة الفجر، لاسيما بانها تقوم بعرضه باللغة العربية المدبلج عن اللغة التركيا .

يعتبر الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان، هو تتابع لسلسل الاجزاء الاول والثاني سابقا، والتي يتناول حياة المؤسس عثمان الاول، كما وتتوارث الاحداث الي كافة التفاصيل التي دارت في حياة عثمان، حيث اعلنت الشركة المنتجة بانها سوف تقوم بعرض الحلقة الاولي من الجزء الثالث لمسلسل قيامة عثمان، وذلك علي قناة الفجر، ومن الجذير بالذكر بان المسلسل الحديثة التركية يتم تخصيص يوما واحدا في الاسبوع من اجل عرض حلقة مدتها ساعتين من الزمان، لذا فان موعد عرض مسلسل قيامة عثمان علي قناة الفجر الموسم الثالث لعام 2022م، حسب ما ورد كما التالي :

يتم عرض اولي حلقات مسلسل قيامة عثمان علي قناة الفجر الجزء الثالث كل يوم خميس من كل اسبوع، بواقع ساعتين مدة الحلقة الواحدة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، كما وتتم الاعادة في يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرا .

كذلك سوف يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، يوم الأربعاء، على قناة Atv التركية بدون ترجمة في الساعة السابعة والنصف مساء .

تردد قناة الفجر

من خلال الفقرة التالية نقدم اليكم تردد قناة الفجر، وذلك من اجل متابعة المسلسل قيامة عثمان بجودة عالية، ومشاهدة ممتعة، وذلك عبر التردد التالي لقناة الفجر، تردد قناة الفجر علي القمر الصناعي نايل سات :

التردد 12034، معدل الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح الخطأ 3/4 .