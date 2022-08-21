تراند اليوم : ميلان بث مباشر .. بث مباراة ميلان بث مباشر مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان اليوم بث مباشر

لقاء ناري Atletico Madrid vs AC Milan في دوري الأبطال، مشاهدة مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لقاء قوي وناري يجمع بين أتلتيكو مدريد وميلان في لقاء تحديد المسار لكل الفريقين في البطولة الأوروبية، فريق أتلتيكو مدريد قبل لقاء اليوم يعد الأكثر احتياجا إلى الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال بعدما حسم ليفربول الإنجليزي بطاقة العبور الأولى وبات الصراع على البطاقة الثانية بين الفرق الثلاثة الأخرى، بالنظر إلى جدول ترتيب البطولة نرى أن بورتو يعد الأوفر حظا عن فريقي ميلان وأتلتيكو مدريد حيث يمتلك في جعبته 5 نقاط ويأتي من بعده أتلتيكو مدريد صاحب الـ4 نقاط واخيرا ميلان صاحب المركز الأخير بنقطة، أتلتيكو مدريد سيخوض لقاء اليوم بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث للوصول للنقطة الـ7 متمنيا هزيمة بورتو أمام ليفربول من أجل اقتناص المركز الثاني وهو ما سيجعل الفريق الإسباني يخوض اللقاء بالقوة الضاربة من أجل الانتصار والتمسك بآماله وحظوظه في البطولة الأوروبية.

أما فريق ميلان يعد أقل الفرص حظا في التأهل للدور القادم من دوري الأبطال حيث يمتلك في جعبته نقطة واحدة وسيكون في حاجة إلى الفوز في لقاء اليوم ولقاء الجولة الأخيرة، مع هزيمة بورتو في أخر مباراتين وسيكون لنتيجة المواجهات المباشرة بينه وبين أتلتيكو مدريد كلمة السر في العبور للدور القادم أي أن فرصة ميلان هي الأصعب بين الفرق الثلاثة، ألا أن الفريق الإيطالي مازال يمتلك فرصة المنافسة على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي وهو ما سيبحث عنه الفريق في لقاء اليوم، وسيخوض ميلان اللقاء بالقوة الضاربة من أجل اقتناص النقاط الثلاث وتحقيق أول فوز له في دور المجموعات لدوري الأبطال.

موعد مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها

تذاع قمة ميلان وأتلتيكو مدريد عبر beIN Sport Premium 2 وموقعنا ، وتقام قمة ميلان وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش.

ميلان تسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة حيث شهدت قائمته تواجد الثنائي الهجومي زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو، بالإضافة إلى ثيو هيرنانديز وفرانك كيسي، إلى جانب كل من تاتاروسانو - ميرانتي - ديسبلانشيز- بالو توريه - فلورينزي - جابيا - ثيو هيرنانديز - كالولو - كاير - رومانيولي - بكايوكو - بن ناصر - دياز - كيسي - كرونيتش - ميسايس - ساليميكرز - تونالي - جيرو - إبراهيموفيتش - لياو - مالديني

ميلان بدأ مشواره في دوري الأبطال بالهزيمة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من بورتو بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع بورتو بهدف لمثله، أما أتلتيكو مدريد بدأ مشواره الأوروبي بالتعادل مع بورتو بدون أهداف، قبل أن ينتصر على ميلان بهدفين لهدف، ثم خسر من ليفربول بثلاثية مقابل هدفين، ثم خسر من ليفربول بهدفين دون رد.

أتلتيكو مدريد يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما فاز في الجولة الماضية على أوساسونا بهدف دون رد، وسيبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته أما فريق ميلان فيدخل لقاء اليوم قادما من هزيمة مفاجأة أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتطلع إلى استعادة توازنه من جديد.

سيعول الجهاز الفني لفريق ميلان في لقاء اليوم على قدرات وإمكانيات النجم زلاتان إبراهيموفيتش الذي يقدم واحدة من أفضل مستوياته في الأونة الأخيرة، زلاتان إبراهيموفيتش خاض 9 مباريات في الموسم الجاري بكل البطولات مع ميلان بواقع 420 دقيقة، أحرز 5 أهداف وصنع هدفين.

وفي الجانب الأخر سيكون للنجم لويس سواريز دورا كبيرا في لقاء اليوم ولا سيما في ظل الخبرات العريضة التي يمتلكها اللاعب الذي خاض 17 لقاء مع العملاق المدريدي في كل البطولات بواقع 1062، أحرز فيهم 8 أهداف وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - خوسي ماريا خيمينيز - فيليبي - ماركوس لورينتي

خط الوسط: جيفري كونودجبيا

خط الوسط الهجوم: خورخي ميروديو كوكي - ثوماس ليمار

خط الهجوم: يانيك فيريرا كاراسكو "أنطوان جريزمان" - لويس سواريز - جواو فيليكس

تشكيل ميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

الدفاع: بيير كالولو – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – فرانك كيسي

خط الوسط الهجومي : أليكسيس ساليميكريس – دانييل مالديني – أنتي ريبتيش