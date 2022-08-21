تراند اليوم : بث مباشر الاهلى وسموحه .. مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي بث مباشر يلا شوت HD بث مباشر اون سبورت الأهلي

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موعد مباراة الاهلى وسموحة

تقام مباراة الاهلى وسموحة فى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس ، وسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 14 هدفا في 5 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفي لأي فريق في بطولة الدوري، واستقبلت شباك الأحمر فى 5 مباريات أهداف وهو ثاني أقل أهداف تسكن شباك أي فريق في الدوري بعد بيراميدز الذي استقبل 4 أهداف فقط.

ويتصدر الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق قائمة هدافي الفريق حتى الآن بـ4 أهداف، غير أن معلول لم يصنع اية أهداف هذا الموسم، أما محمد مجدي أفشة فقد صنع أربعة أهداف وسجل هدفا، وسجل بيرسي تاو ثلاثة أهداف وسجل محمد شريف هداف الفريق والدوري الموسم الماضي هدفين فقط حتى الآن.

نتيجة أخر مباراة للأهلى وسموحة فى الدوري

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق القاتلة من عمر مباراته بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما ألغيت مباراة سموحة مع نظيره طلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية في نفس الجولة وكان الفريق السكندرى قد تعادل مع انبى بهدف لكل فريق في أخر ظهور له بالمسابقة.