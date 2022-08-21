تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر HD بث مباشر الاهلي وسموحه مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد سموحه al ahly vs smouha اليوم الخميس في الدوري المصري ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الاهلي وهو متصدر جدول الدوري علي ارضيه ملعبه صاحب الحادي عشر في الدوري فريق سموحه وذلك لحساب مباريات الجوله السادسه ضمن منافسات النصف الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه الاهلي و سموحه اليوم علي ارضيه ملعب السلام معقل الاهلي والذي سوف يستقبل عليه خصمه سموحه في مواجهه سوف يسعي من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم الموافق 25 نوفمبر مباراه الاهلي و سموحه في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة

الاهلي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاهلي حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري في هذا الموسم وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم فريق الاهلي بعد ان نجح الفريق في تحقيق الانتصار في الخامس مباريات الذي لعبهم الفريق الي الان في الدوري ، واخر مباراه لعبها فريق الاهلي قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق غزل الملحه في الجوله الماضيه من الدوري وقد حقق فريق الاهلي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة سموحة والأهلي

فيما فريق سموحه فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق سموحه قبل مواجهه اليوم كان قد تعادل في اخر مباراه لعبها في الدوري والتي كانت مع فريق انبي في الجوله الخامسه يوم الجمعه الماضيه وقد تعادل سموحه في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف ، ويحتل فريق سموحه حاليا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر خمس مباريات الي الان ومن خلالهم حقق الفريق الانتصار في مباراه وتعادل الفريق في ثلاث مباريات قبل مواجهه اليوم

تنطلق مواجهة فريق الأهلي ونظيره فريق سموحة في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن الفريق الأحمر يحاول الفوز علي حساب الفريق السكندري من أجل ثلاث نقاط ثمينة، بينما يحاول الموج الأزرق تحقيق نتيجة إيجابية هامة.

النادي الأهلي يحاول الفوز علي حساب نادي سموحة من أجل ضمان ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة المحلية، في لقاء لن يكون سهل علي الإطلاق للنادي الأحمر، خاصة أن الفريق قد تمكن من كسر عقدة الموسم الماضي بعد أن نجح في الفوز في خمس لقاءات علي التوالي ، وبالتالي يحاول الإنتصار علي حساب نادي سموحة لتحقيق إنتصار سادس إنتصار، وكان الفريق قد نجح في الفوز علي حساب نادي غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة الماضية.

سموحة الذي لم يخسر في هذه البطولة حتي الآن في أي لقاء يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط هامة في مسيرته من أجل الوصول إلي مركز متقدم، خاصة أن الفريق لديه مواجهة مؤجلة ضد نادي طلائع الجيش، وبالتالي حصل الفريق علي راحة أكبر من النادي الأهلي في هذه المواجهة التي تلعب الليلة، فهل ينجح فيها الفريق السكندري في الخروج بنتيجة إيجابية هامة، وكان الفريق قد تعادل في المواجهة الأخيرة ضد نادي إنبي.

الأهلي وصل إلي المركز الأول في الوقت الحالي برصيد 15 نقطة من خمس إنتصارات ماضية، بينما نادي سموحة في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط كاملة حيث تحققت من إنتصار وثلاث تعادلات.