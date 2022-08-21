تراند اليوم : الاهلي وسموحه مباشر .. مباراة اليوم الاهلي مباشر al ahly vs smouha بث مباشر مباراة الاهلي

تنطلق مواجهة فريق الأهلي ونظيره فريق سموحة في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن الفريق الأحمر يحاول الفوز علي حساب الفريق السكندري من أجل ثلاث نقاط ثمينة، بينما يحاول الموج الأزرق تحقيق نتيجة إيجابية هامة.

النادي الأهلي يحاول الفوز علي حساب نادي سموحة من أجل ضمان ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة المحلية، في لقاء لن يكون سهل علي الإطلاق للنادي الأحمر، خاصة أن الفريق قد تمكن من كسر عقدة الموسم الماضي بعد أن نجح في الفوز في خمس لقاءات علي التوالي ، وبالتالي يحاول الإنتصار علي حساب نادي سموحة لتحقيق إنتصار سادس إنتصار، وكان الفريق قد نجح في الفوز علي حساب نادي غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة الماضية.

سموحة الذي لم يخسر في هذه البطولة حتي الآن في أي لقاء يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط هامة في مسيرته من أجل الوصول إلي مركز متقدم، خاصة أن الفريق لديه مواجهة مؤجلة ضد نادي طلائع الجيش، وبالتالي حصل الفريق علي راحة أكبر من النادي الأهلي في هذه المواجهة التي تلعب الليلة، فهل ينجح فيها الفريق السكندري في الخروج بنتيجة إيجابية هامة، وكان الفريق قد تعادل في المواجهة الأخيرة ضد نادي إنبي.

الأهلي وصل إلي المركز الأول في الوقت الحالي برصيد 15 نقطة من خمس إنتصارات ماضية، بينما نادي سموحة في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط كاملة حيث تحققت من إنتصار وثلاث تعادلات.