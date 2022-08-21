تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر .. باريس سان جيرمان مباشر بث مباشر باريس ومانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وباريس

بث مباشر باريس سان جيرمان مانشستر سيتي مباشر بث مباشر مانشستر سيتي باريس سان جيرمان مباشر بث مباشر باريس ومانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وباريس أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماورويسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: "ايدرسون، كانسيلو، دياز، ستونز، والكر، رودري، زينتشينكو، جوندوجان، بيرناردو، محرز، ستيرلنج".

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الوصيف برصيد 8 نقاط، فيما يأتي كلوب بروج ثالثا برصيد 4 نقاط، ويتذيل لايبزيج الألماني الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

ويحتاج مانشستر سيتي لتحقيق التعادل على الأقل في هذه المباراة ليتأهل للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى باريس سان جيرمان للفوز وحصد الثلاث نقاط لحسم بطاقة التأهل على حساب الفريق الإنجليزى.

كما يملك السيتيزنز والبي إس جى فرصة التأهل معا للدور التالى بغض النظر عن نتيجة المباراة التي تجمعهما وجها لوجه، حال خسارة كلوب بروج ثالث المجموعة أمام لايبزيج في نفس التوقيت.

وتعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه لايبزيج الألماني بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى.

فيما تغلب مانشستر سيتي على ضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.