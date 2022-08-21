تراند اليوم : بث مباشر الاتحاد السكندرى .. مباراة الاتحاد السكندري اليوم بث مباشر الاتحاد و فاركو HD

تنطلق مواجهة فريق الإتحاد ونظيره فريق فاركو في مواجهة هامة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن زعيم الثغر يحاول العثور علي ضالته عبر بوابة فاركو من أجل الوصول لثلاث نقاط ثمينة ، حتي يتمكن من الوصول إلي المربع الذهبي، بينما يأمل فاركو في الإستمرار علي نهج الإنتصارات الماضية.

الفريق السكندري نادي الإتحاد يحاول الظفر بالعلامة الكاملة بعد أن فشل في المواجهة الماضية التي تعادل فيها بعد ضياع بعض الهجمات الخطيرة ضد نادي مصر المقاصة، فهل ينجح الفريق بالعودة للإنتصارات من جديد عبر بوابة فاركو الصاعد حديثاً أم سيكون هناك تعثر جديد، ويحاول الفريق أن يظفر بالعلامة الكاملة من أجل الوصول إلي المربع الذهبي في حال تعثر أحد أضلاعه في هذه الجولة.

فاركو يحاول الظفر بالعلامة الكاملة من أجل تحسين مركزه خاصة بعد أن نجح الفريق في المواجهات الماضية في تحقيق إنتصارين علي التوالي فهل ينجح بالفوز علي حساب المنافس نادي الإتحاد ويصل إلي مكانة قوية في البطولة المحلية، أم سيكون هناك هزيمة آخري كما حدث في الجولات الأولي، ويطمح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية هامة علي حساب نادي الإتحاد، ولكن الفريق سيكون لديه توازن كبير من أجل خطف النقاط الكاملة ولن يندفع، ويحاول أن يتجنب المنافس بصورة كبيرة.

يتواجد نادي الإتحاد السكندري في المركز السادس من الترتيب برصيد ثمان نقاط بالترتيب من تعادلين وإنتصارين بينما خسر لقاء وحيد، ويتواجد نادي فاركو في المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط كاملة من إنتصارين وثلاث خسائر.