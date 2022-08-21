تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان ومان سيتي .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومان سيتي مشاهدة مباراة باريس والسيتي

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فريق "السيتيزنس" يعتمد على توغّلات الثنائي رحيم ستيرلينغ ورياض محرز.

يبدو أنّ الفريق الباريسي يسعى لامتصاص حماس أصحاب الأرض في انتظار الدخول في صلب الموضوع.

سيتي يضغط أملاً في كسب أسبقية معنوية على منافسه الذي يستهل المباراة بحذر.

الدقيقة 5: بريسنيل كيمبيمبي وكيلور نافاس يحرمان سيتي من افتتاح النتيجة. ركلة حرّة من الجزائري محرز تابعها رودري برأسه لكن المدافع الدولي الفرنسي كيمبيمبي أنقذ الموقف على الخط النهائي للمرمى ثمّ عادت الكرة من جديد لمحرز الذي سدّد بقوّة إلاّ أن نافاس كان في الموعد ليحوّل الكرة لركنية لم تأت بالجديد.

يصطدم مانشستر سيتي بضيفه باريس سان جيرمان في مباراة ثأرية لرجال المدرب بيب غوراديولا الذين يطمحون لرد دين هزيمة الذهاب وحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

من جانبه، يمني الفريق الباريسي النفسَ بتكرار الفوز على غريمه الإنكليزي وضمان تأهله إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة متقدماً بفارق نقطة وحيدة أمام سان جيرمان الذي حقق انتصارين وتعادلين.

مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان – كيفية المشاهدة

• مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.