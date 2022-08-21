تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقة 72 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook

تبدأ أحداث مسلسل عثمان الموسم الخامس الحلقة 72 بدخول الغازي عثمان ومحاربيه لقلعة دروغاتوس لتحرير أطفال قبيلة الكاي المختطفين لكنهم يتفاجؤون بنصب الصليبين كميناً لهم وتنشب معركة كبيرة تنتهي بانسحاب عثمان من القلعة بعد معرفة مكان الأطفال، لكن درغاتوس يستبق وصول عثمان للمكان ويغير اتجاه اختفائهم وينصب كميناً له برفقة نيكولا وكوسيس وتحدث معركة أخرى كبيرة تنتهي بانسحاب عثمان.

يشارك في الجزء الثالث من مسلسل الممؤسس عثمان كل من في أدوار البطولة: بوراك أوزجيفيت، صاروخان هونيل، إسماعيل حقي أورون، أوزجه تورار، نور الدين سونماز، بوراك تشيليك، ويتحدث المسلسل عن الصراعات التي نشأت بين الدولة العثمانية مع المغول والروم والتتار والصليبين والفرس، وما هي التحديات التي واجهها السلطان عثمان الأول أبو الملوك فخرُ الدين قره عُثمان خان الأوَّل بن أرطُغرُل بن سُليمان شاه القايوي التُركماني، في بداية حكمه وتأسيسه للدولة، ومن ثم كيف قام بتمديد الإمارة العثمانية، من خلال فتح بورصة، وفتح قراجة حصار في تركيا، إلى سقوط سلطنة سلاجقة الروم وإستقلال الإمارة العثمانية، ويؤدي دروه الممثل التركي المعروف بوراك أوزجيفيت منذ عرض الحلقة الأولى من الموسم الأول إلى الموسم الثالث.