تراند اليوم : باريس مباشر .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومان سيتي بث مباشر مباراه باريس والسيتي مباراة مان سيتي وباريس سان جيرمان بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي man city vs paris sg ، بعد ان انتهت مواجهه الذهاب بفوز باريس بهدفين دون رد من المقرر اليوم ان ينزل فريق باريس سان جيرمان في مواجهه الاياب ضيفا ثقيلا علي خصمه الانجليزي فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الموافق 24 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من منافسات دوري المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، وسوف يستضيف مان سيتي خصمه البارسي علي ارضيه ملعبه الاتحاد وذلك في مباراه سوف يلعبه كل فريق وهو يبحث عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل التاهل لدور التالي من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تبدا اليوم مواجهه باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

باريس سان جيرمان هو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق باريس سان جيرمان قادم من انتصار صعب من اخر مباراه لعبها قبل مواجهه السيتي الليله وجاء هذا الانتصار علي حساب فريق نانت في الجوله الرابعه عشر من الدوري الفرنسي وقد حقق باريس سان جيرمان الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف ، باريس سان جيرمان يحتل حاليا في المجموعه الاولي المركز الثاني وذلك برصيد 8 نقاط جمعهم باريس سان جيرمان بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في دور المجموعات ومن خلال هذه المباريات حقق الفريق الفرنسي الانتصار في مبارتان وتعادل ايضا في مبارتان.