الاكثر متابعة اليوم - طلاق نسرين طافش بعد ٤٩ يومًا من زواجها؟

كانت أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش خبر زواجها من الطبيب المصري شريف الشرقاوي ونشرت آنذاك عددًا من الصور لهما.

ومذاك تشارك جمهورها برحلاتها اليومية مع زوجها، ووصف البعض اطلالاتهما بالجريئة جدًا.

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واليوم، فاجأت نسرين الكل حين حذفت كل صورها مع زوجها، الامر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول طلاقهما بعد ٤٩ يومًا فقط من زواجهما.

بينما قال البعض الاخر ان زواجهما لم يكن سوى كذبة أو حيلة بينهما لاثارة الجدل وتسليط الضوء عليهما.

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حتى اللحظة تلتزم نسرين الصمت التام، وقد تكون حذفتهم لسبب خاص بها لا علاقة له بالطلاق.

على العموم الأيام كفيلة بمعرفة كل ما حدث بينهما.