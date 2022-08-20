تراند اليوم : تفسير حلم البيض النيئ ..2020

تفسير حلم البيض النيئ في المنام، البيض النيء كما هُو معروف سيئ وله رائحة سيئة جدًا، فإن جاء في الحلم فيجبُ عَلينا التأكُّد من مثل هَذه الأحلام وما تحمل من خير أو شر لنا، وكلنا يعلم أنّ كُتب التفسير تُفسّر البيض الطبيعي بأنّه خير ورزق كبير ولكن فإنّ حلم البيض النيء في المنام له عدّة تفاسير يُمكن أن تحتمل الصواب أو الخطا، فما هو التفسير الصحيح لمثل هذا الحلم، لذا قَد بحثنا في تفسير إبن سيرين وتفسير النابلسي عن تفسير حلم البيض النيىء وما يحمل من دلالات ومعاني مُختلفة.

تفسير حلم البيض النيئ لابن سيرين

رؤية البيض في المنام خير ولكن حين يرتبِط بالبيض النيئ أو السيء فإنّ هَذا الأمر عند إبن سيرين له عدّة أبعاد وسنشرح التفسير كالتالي:

تفسير حلم رؤيا بيض الدجاج لابن سيرين : أما البيض إذا رؤي في وعاء دل على الجواري لقوله تعالى : ( كأنهن بيض مكنون )

وإن رأى كأن دجاجته باضت فإنه يرزق ولداً والبيض المطبوخ المميز عن القشر رزق هنيء.

إن رأى كأنه أكله نيئاً فإنه يأكل مالاً حراماً أو يصيبه هم أو يرتكب فاحشة وأكل قشر البيض يدل على أنه نباش للقبور.

وأما البيض فإنه يؤول على أوجه قال الكرماني يؤول بالنسوة لقوله تعالى ( كأنهن بيض مكنون ) وكثرة البيض تؤول بالدراهم هذا إن جاوز أربع بيضات ومن رأى دجاجة باضت عنده فإنه يؤول بحصول ولد من جارية أو إمرأة دنيئة

ومن رأى بيضاً مجهولاً لا يعلم لأي طير هو فإنه يؤول بتزوجه بامرأة ذات جمال على قدر حسن تلك البيضة

ومن رأى أنه أحرز بيضة للأكل فإنه حصول مال بتعب خصوصاً إذا أكل منها

ومن رأى بيضاً برشتاً وقصد أكله فإنه يؤول بطلب إمرأة ويطول أمدها معه ورؤيا البيض النيء مال حرام لمن أكله وغم وعناء وأكل البيض بالقشور يؤول بأكل مال حرام للغير

ومن رأى أنه أصاب بيضاً فأكل قشوره وترك ما بوسطه فإنه يؤول على وجهين أكل أموال الموتى أو أخذ أكفانهم وقيل رؤيا جميع البيض تؤول بطلب عدة من النساء ويكون حريصاً على المرأة

ومن رأى أنه قاعد على بيض كالطير فإنه يدل على أن قيامه وقعود مع النساء

ومن رأى أنه خرج من البيض فرخ فإنه يدل على حصول فائدة من أولاد تلك النسوة

وإن رأت إمرأة إنها جاءت ببيضة موضع الولد

تفسير حلم البيض النيئ للنابلسي

يرى النابلسي في تفسير حلم بيض الدحاج النيىء بالمنام أنّ هذا الحلم يحمل الكثير من الأمور التي يُمكن أن تكُون شرًا للإنسان وعليه الإنتباه.